WhatsApp: así puedes activar la autodestrucción de mensajes

La autodestrucción de mensajes es algo que hemos estado esperando que llegue a la app de WhatsApp desde hace mucho y ahora te diremos cómo activarla.

WhatsApp por fin implementó algo que todos queríamos desde hace muchísimo tiempo y eso es la autodestrucción de mensajes. Esta opción te permite terminar con la existencia de tus mensajes de manera automática después de cierto tiempo y eso ayuda a que no se llenen los chats con información que no es necesaria.

Muchas posibilidades en una sola función

Por ejemplo, si decidiste usar WhatsApp para apuntar una lista de pendientes o de compras, entonces con esta opción esos mensajes que enviaste se eliminarán por completo por si solos sin que tengas que hacerlo tú.

El único problema es que el tiempo mínimo de autodestrucción es de siete días, por lo que tendrás que esperar una semana para que estos desaparezcan por completo.

La manera en que puedes activar esto es realmente muy sencilla, lo único que debes hacer es entrar al chat en donde quieres activar la autodestrucción de mensajes y tocar el nombre del contacto.

En esta nueva pantalla podrás encontrar el aparatado de Mensajes Temporales, al seleccionar la opción de Continuar, solo debemos seleccionar Activados y con eso estarás ya usando la autodestrucción de mensajes.

Para activarlo en los chats de grupo se tiene que hacer el mismo proceso, pero ten en cuenta que solamente los administradores son los que pueden activar o desactivar esta opción. Aquí en los grupos es lo mejor de todo, pues no se llenará de mensajes de trabajo o escuela sin control.

Ten en cuenta que si no te aparece la opción al entrar a los chats, entonces quiere decir que necesitas actualizar la app misma. Esto lo puedes hacer desde las tiendas oficiales de apps para encontrar las versiones más recientes de WhatsApp, en el dado caso en que no tengas activadas las actualizaciones automáticas.

Y si no encuentras actualizaciones nuevas y aún así no tienes la función, entonces solo queda esperar a que te llegue la actualización con el tiempo, pues no todos la reciben al mismo tiempo. Hay que se pacientes.