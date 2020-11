Un estudio de Oxford sugiere que disfrutar de los videojuegos podría generar un gran beneficio para tu salud mental

La investigación de la casa de estudios británica expresa que la clave de la salud mental está en la manera en que la persona disfruta de los videojuegos.

Desde que los videojuegos llegaron a nuestras vidas, hace más de 30 años, existe la cultura popular que genera efectos negativos en la salud mental. Pues un reciente estudio del Oxford Internet Institute, manifiesta todo lo contrario. La forma en que un gamer disfruta un videojuego, podría tener un impacto positivo en el bienestar de una persona.

Los científicos a cargo de esta investigación advierten que su estudio aborda solo una parte de los efectos que mejoran la salud mental. Sin embargo resaltan que los videojuegos no siempre son causantes negativos en las enfermedades psicológicas. Y en ocasiones hasta podría ser un gran beneficio.

Es decir que los videojuegos no tienen porque ser el factor negativo en problemas mentales. Los estudios anteriores que sugerían esta conclusión, hacían su trabajo incompleto. Por lo general establecían una relación entre el jugador, el videojuego y el problema mental. Entonces no se tomaban en cuenta otros factores que pudieron estar afectando a la persona.

El estudio de relación entre videojuegos y salud mental

Reseña Daily Mail que para el estudio se junto a un grupo mayor a las 3 mil personas. Se les pidió a unos 518 jugadores de Plants vs Zombies: Battle for Neighborville y a 2.756 jugadores de Animal Crossing: New Horizons que respondieran una encuesta sobre sus experiencias.

La raíz de la investigación está en como cada persona disfrute del videojuego. Esto podría ser un beneficio o un problema para la salud mental. Para el caso de una persona que relaciona el juego con algo positivo de su vida, entonces existe un beneficio.

Entonces al privar de los videojuegos a las personas con problemas mentales, se podría estar privando a una persona de un beneficio, de una mejora. Por lo que el autor principal del estudio resalta la urgencia de más estudios de este tipo. El propósito es asegurarse de lo que hace bien o lo que hace mal a alguien que disfrute de los videojuegos. Además de encontrar el entretenimiento de consola justo. Y así beneficiar el problema que esté atravesando.

"Los formuladores de políticas necesitan con urgencia evidencia confiable, sólida y creíble que ilumine las influencias que los videojuegos pueden tener en la salud mental global", dijo el profesor Andrew Przybylski, del Oxford Internet Institute.