PlayStation 4, Xbox One y PC: estos son los videojuegos gratis que podrás conseguir del 20 al 22 de noviembre

Se acerca el final del año, la PS5 ya está en varias partes de América Latina y el resto de las consolas siguen con los videojuegos gratis cada fin de semana.

Después de este van a quedar solo cinco fines de semana para que se termine el 2020. Un año marcado por el terrible encierro, gracias a la pandemia que generó el coronavirus. Sin embargo nosotros seguimos jugando. Y lo hacemos con las diferentes opciones de videojuegos gratis que traen las consolas. PlayStation 4, Xbox One y PC siempre tienen algo para todos.

Como de costumbre se resalta que entre estas opciones de videojuegos gratis deben estar adheridos a las suscripciones. En el caso de la consola de Sony, tener PlayStation Plus. Mientras que para el aparato de Microsoft, el Game Pass Ultimate o Live Gold.

Videojuegos gratis para Xbox One

Entonces iniciemos con la consola de Xbox One. Presenta cinco opciones diferentes y una la podrás tener hasta mediados del próximo mes. Recuerda que no vas a gastar más que espacio en tu consola, prueba y si no te gusta, pues lo eliminas.

Swimsanity! (entretenimiento puro y diversión: está hasta el 15 de diciembre)

Overwatch: Origins Edition

ARK: Survival Evolved

LEGO Indiana Jones

Aragami

Tekken 7

PlayStation 4

Para la consola de Sony, que está pensando más en como soluciona la escases de PS5 que cualquier otra cosa, hay cuatro juegos disponibles. Sin pagar un solo peso puedes probar El Señor de los Anillos: Sombras de Guerra. Además tienes disponible, con las suscripciones que ya se mencionaron, Hollow Knight y Melbits World. Finalmente Bugsnax está disponible hasta el 4 de enero.

Steam y Epic Game

En las dos plataformas virtuales de juegos para computadora está disponible Brawlhalla en Steam y The World Next Door junto a Elite Dangerous.

Fuente: Juegos ADN.