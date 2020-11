Videojuegos: Gabe Newell de Steam, mandará un gnomo de jardín al espacio

Gabe Newell, mejor conocido por ser la cara de Valve y de Steam, pronto realizará una hazaña que muy pocas personas puede hacer en la vida, ya sea por falta de oportunidades o por falta de ganas de hacerlo: enviar un gnomo de jardín al espacio.

Primero que nada, vayamos a poner en perspectiva todo y por qué es que es tan especial esto, pues es un referencia a Half-Life y a un legendario logro que pocos tienen.

Para ser más precisos, este gnomo se puede ver tanto en Half-Life 2: Episode Two y en Half-Life Alyx, aunque lo que está por hacer Gabe Newell hace referencia al primer juego. En este, es un logro poder llevar a un gnomo de jardín hasta el mismísimo final del juego y ponerlo en un cohete espacial para que este logre viajar al espacio.

Hacer esto te da el logro llamado Little Rocket Man y hay guías completas en Internet para poder obtener este complicado logro por tu cuenta. Por cierto, el gnomo en cuestión se llama Gnome Chompski y ha aparecido en más juegos de Valve.

Bueno, pues ahora el mismísimo Gabe Newell será quien cumpla este logro en la vida real mediados de noviembre con ayuda de la compañía Rocket Lab y su Kick Stage. Esto como agradecimiento a Nueva Zelanda por la hospitalidad que le han dado.

Y te preguntarás ¿esto en qué beneficia a Nueva Zelanda? pues Gabe donará al Starship Children’s Hospital un dólar por cada view en la transmisión en vivo del lanzamiento del satélite dentro de las primeras 24 horas.

Our next launch features a very special mass simulator – a 3D printed Half-Life Gnome Chompski created for @valvesoftware co-founder Gabe Newell by design studio @WetaWorkshop.

For every person who watches the launch online, Gabe will donate $1 to Starship Children’s Hospital. pic.twitter.com/MItk7Ffr2R

— Rocket Lab (@RocketLab) November 2, 2020