Video: volcán Lewotolo hace erupción brutal en Indonesia y se vuelve viral

Hay pocos fenómenos en la naturaleza tan impresionantes como una erupción de un volcán. Y cuando esto queda capturada en foto o video para volverse viral de algún modo se vuelve aún más espectacular.

Así ha sucedido justamente en las últimas horas con el Volcán Lewotolo de Indonesia. El cuál tuvo una brutal erupción, que quedó documentada al momento de suscitarse para convertirse en un fenómeno viral.

La erupción se produjo alrededor de las 9:45 horas locales, que sería cerca de las 11 de la noche en Chile. Su erupción detonó una brutal columna de cenizas, misma quedó capturada para replicarse en redes sociales.

Según datos de la Agencia Geológica de Indonesia (vía Shine China), fue necesario evacuar en un radio de 2 kilómetros alrededor del Volcán Lewotolo.

Todo debido a que se presentó una lluvia de material incandescente con rocas volcánicas. Esto hizo que 4.628 personas tuvieran que abandonar sus hogares bajo el peligro de un riesgo mortal.

En el proceso de salida el fenómeno quedó más que documentado en video para volverse viral hasta este lado del planeta:

Lewotolo volcano was seen erupting, spewing dark ash into the sky, Lembata island, Sunday. Eruptions continued after the first one in eight years was registered on Thursday. All activities in a radius of … #Indonesia pic.twitter.com/rZAsPymXMe

— H24 (@H24News_) November 29, 2020