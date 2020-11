Las oficinas de Ubisoft Montreal aparentemente se encuentran en una situación de rehenes

Hace unos minutos se comenzó a compartir una noticia que involucra al equipo de Ubisoft Montreal, quienes supuestamente están viviendo una situación de rehenes.

Gracias a una serie de tweets realizados por el mismísimo Eric Pope de Ubisoft, podemos darnos una idea de lo que se encuentra pasando en estos momentos en Montreal, pues al parecer él estuvo en llamada con unos miembros del equipo de desarrolladores y la llamada se vio interrumpida abruptamente.

Otras personas que han intentado llamar no han logrado recibir respuesta de parte del equipo de Ubisoft Montreal y las demás llamadas que estaban ocurriendo al momento de esto, parecen haber sido interrumpidas repentinamente de la misma manera.

En un tweet, Eric Pope nos mientras una toma aérea del edificio, en donde podemos ver a un grupo de personas tomando refugio en la azotea del lugar, El tweet dice lo siguiente:

this is insane. this is my team on the roof. pic.twitter.com/xT12NpTALF

— Eric Pope (@MrPope) November 13, 2020