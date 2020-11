Tinder: este es el doble sentido de cada uno de los emojis más usados en la aplicación

Aprender el significado de los iconos más usados en estas plataformas de citas es vital para tener éxito.

Buscar pareja a través de plataformas populares como Tinder y Grindr se ha convertido en algo común en la actualidad, haciendo que el lenguaje connotativo empleado con los emojis sea mucho más creativo al momento de establecer algún tipo de vinculo sentimental.

Si no tienes mucho tiempo usando Tinder o Grindr, tal vez has visto que algunos usuarios utilizan ciertos emojis para decir algo pero no sabes a qué se refieren.

Lo cierto es que algunos emojis que se utilizan de forma connotativa en estas aplicaciones para ligar, hacen que las conversaciones tomen un doble sentido y no sean tan crudas de primer momento.

Para que comiences a familiarizarte con algunos de los emojis, aquí te mostramos una lista con sus significados:

Emojis que representan partes femeninas

Uno de los más populares es el de la fruta del durazno o melocotón 🍑, que si lo pensamos bien, es fácil darse cuenta a qué parte del cuerpo se refiere.

Otro muy usado es la cereza🍒, la cual representa los senos de la mujer.

Emojis que representan partes masculinas

Cualquier emoji con forma fálica es usado para representar el órgano reproductor del hombre. Uno que se utiliza bastante es la berenjena🍆. También hay otros como la banana🍌, el cactus🌵, el micrófono🎤, entre otros.

Emojis para invitar a un sexting

Cuando un usuario quiere iniciar un sexting, el emojis más utilizado son los iconos de la cámara de video📹, la televisión📺 o la cámara digital📷.

Flechas de arriba y abajo

Estas son utilizadas por la comunidad homosexual. Cuando se usa la flecha hacia arriba⬆️ significa que la persona es activa y cuando está hacia abajo⬇️quiere decir que es pasiva.

Icono del diamante

Cuando un usuario utiliza el icono del diamante 🔷 quiere decir que esta persona cobra por sus servicios sexuales.

Representar un orgasmo

Tanto mujeres como hombres representan un orgasmo usando el micrófono🎤🎼 y las notas musicales alrededor. También unas gotas de agua💦, el buzón del correo lleno 📪 y la mujer con los brazos arriba🤷‍♀️.

Sexo oral

Cuando una persona indica que es abierta a practicar sexo oral utiliza el emoji del biberón🍼.

El famoso 420

Este famoso número. Si el usuario usa los emojis numéricos para representar el 420 significa que esa persona es amante del cannabis.