TikTok: ¿por qué Megan is Missing se hizo viral en la red social? ¿Cuál es la verdadera historia?

En TikTok los usuarios acaban de redescubrir un filme que parece que los está dejando con traumas, aquí te contamos lo que sabemos.

TikTok parece que ahora ha logrado traer una película de vuelta a la vida y sin precio aviso, un filme que muchos catalogan de perturbador y que cada vez más personas están viendo gracias a la tendencia en que se ha convertido. Estamos hablando de Megan is Missing.

¿Qué es Megan is Missing?

Como lo vimos justo ahora, Megan is Missing es una película, esta se estrenó en el año 2011 y desde entonces ha asustado y dejado con cicatrices mentales a todos quienes la han visto. Y no es como si fuera muy popular entonces, pues básicamente nunca se habló de ella hasta ahora.

El problema es que esta película contiene imágenes fuertes de violencia extrema de todas las naturalezas posibles, pues, al tratarse de un secuestro de una menor de edad en Hollywood, sabes que algo no saldrá nada bien.

Gracias a que distintos usuarios comenzaron a ver la tendencia de este filme en TikTok, ya hay varias personas que se han animado a ver la película, solamente para terminar tan asustados que unos incluso han cerrado sus redes sociales. Esto por la naturaleza misma del filme, pues todo el problema empieza porque Megan, la chica que se pierde, empieza una amistad con un desconocido en Internet.

Ante toda la locura en redes sociales, el mismo director de la película, Michael Goi, decidió hablar al respecto y dar recomendaciones sobre la manera en que se debería ver la película, diciendo que no la vean solos y que no la vean de noche. Además, advierte sobre el contenido elevado de violencia que podría resultar sensible para algunos.

Así que esa es la historia, todo comenzó gracias a que un pequeño grupo de personas habló sobre ella y ahora se hizo viral porque está mostrando cosas terribles a toda una generación que no está acostumbrada a películas de una naturaleza tan terrible.