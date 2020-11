The Touryst review: en el mar, la vida es más sabrosa [FW Labs]

The Touryst nos ha hecho ver que la calidad se puede encontrar en los lugares que menos esperamos. Aquí te dejamos nuestra review.

The Touryst es un juego que, desde lejos, parece realmente no ofrecer nada nuevo ni algo que llame realmente la atención, pero es la muestra perfecta de que no debes juzgar a un juego por su portada.

Realmente jugarlo tan solo por unos minutos hace que pierdas la noción del tiempo y después de haber exportado unas cuantas islas, vencer a algunos jefes y tomar fotografías a todo lo que me encontré el juego, me di cuenta que estaba frente a una verdadera joya infravalorado.

Gameplay

Los controles son realmente muy sencillo y tan solo con eso se logra muchísimo, aunque a medida que avances en el juego podrás encontrar nuevas habilidades. Primero que nada, tienes un botón para saltar, uno para tomar objetos, uno para sacar una cámara y, ya después, uno para correr.

Es por medio de estos sencillos controles que debemos investigar una gran variedad de islas que esconden ruinas y dentro de ellas, hay grandes secretos. Para poder acceder a estos secretos, deberás vencer jefes y resolver acertijos que tienen su buen grado de reto. Eso si, los jefes no te pueden hacer daño ni tú a ellos, por lo que deberás vencerlos al resolver acertijos.

Pero cada isla es más que lo que puedes encontrar dentro de estas ruinas, pues hay una cantidad impresionante de actividades extras en las que pasé un gran rato, además de misiones secundarias, claro.

Dentro de las actividades podemos encontrar ir al cine, bailar en una fiesta de la playa y hasta surfear. Cada que llegas a una isla nueva, es como llegar a un nuevo campo de juegos esperando a que hagas lo que quieras ahí y le saques todo el provecho posible.

Visuales y audio

Visualmente este es un juego realmente impresionante, pues a pesar de los modelos hechos con cubos, las fuentes de luz y el maneja de la cámara es genial. Todo mejora cuando se te da la tarea de tomar fotografías de monumentos y personajes de todas las islas, pues en el primero te darán dinero por ayudar a crear tarjetas de recuerdo y en la segunda tarea, ayudarás a llenar una galería de arte con las fotos que tomes.

Cada isla brilla con personalidad propia visual y auditivamente y puedes sentir esa sensación de descubrimiento en el primero momento en que pones un pie en un nuevo lugar, pues no solamente estarás buscando tesoros, sino que los escenarios a tu alrededor son de verdad muy bonitos.

Cosas a tomar en cuenta

La historia no llega a ti por medio de interminables diálogos ni mucho menos, de hecho, el juego inicia casi de inmediato y la historia se te va revelando poco a poco con pocos diálogos también.

Puedes interactuar con básicamente todo lo que te encuentres en el mapa y es gracias a ello que podrás notar una gran cantidad de detalles en la islas, sus alrededores y dentro de cada edificación a la que puedas entrar.

También podrás encontrar juegos dentro de este juego, en especial si hablamos del lugar de arcades, pues literalmente son videojuegos dentro de este videojuego, y si a eso le añadimos todos los mini juegos que te puedes encontrar, el contenido y valor de rejugabilidad de The Touryst se va a los cielos.

Conclusión

No puedo hacer otra cosa que no sea recomendar este increíble título a todo mundo, pues este se ha convertido ya, en uno de mis juegos independientes favoritos gracias a todo el contenido que nos ofrece y sus bellos paisajes en los que descubriremos cada vez más cosas.

Siendo completamente honesto, no veo una razón por la cual no recomendaría este juego: es sencillo de controlar, tiene su reto, está lleno de actividades, diálogos entretenidos y hermosos visuales. No lo dudes, consíguelo.