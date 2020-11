The Mandalorian: fans encontraron a una persona con jeans en la serie

En The Mandalorian hemos podido ver a muchos personajes muy peculiares, uno de ellos es un tipo que lleva jeans, muy raro el asunto.

The Mandalorian es, sin duda alguna, la serie emblemática de Disney Plus, esa serie que todos quieren ver y una de las razones por la que contrata el servicio para empezar.

Por eso es que, justo como con todas las grandes producciones del mundo, hay personajes que lograron encontrar errores muy interesantes, dentro de ellos, hay un actor de fondo usando jeans.

Esto nos resulta conocido

Muy al estilo del vaso de Starbucks que vimos enfrente de la madre de los dragones de Game of Thrones en su momento, los jeans que aparecen en The Mandalorian no tienen ningún sentido dentro del universo de Star Wars, pues los jeans son unas prendas de vestir creadas por seres humanos, en el planeta Tierra, tan solo hace unos años.

El problema es que Star Wars se desarrolla hace mucho, mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana. Por lo que ver jeans dentro de la serie no tendría sentido para nada.

Ahora, seguramente podrás decir: esto es solo un problema menor, se puede arreglar de manera digital, justo como pasó con el vaso de Starbucks en Game of Thrones. Ese podría ser el caso, sin duda alguna, pero la serie ya lleva mucho tiempo dentro de la plataforma de Disney Plus y parece que no solamente no lo han arreglado, sino que realmente ya no les importa hacerlo.

El hecho de que las personas lo estén redescubriendo mucho tiempo después de su estreno original, quiere decir que es muy probable que no veamos que los jeans sean removidos de ninguna manera, tal vez simplemente decidieron que era un detalle muy gracioso para quitarlo, o incluso pudo haber sido un secreto escondido.

Pero aquella persona escondida con una playera normal, un reloj de pulso y los ya mencionados jeans será parte del universo de Star Wars y eso nos hace sonreír por lo tonto y divertido que es.