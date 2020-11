The Falconeer review: una contradicción interactiva [FW Labs]

The Falconeer es una aventura de acción y exploración que apunta demasiado arriba ¿logra dar en el blanco o se queda corto?

Esta reseña me duele un poco escribirla, pues a pesar de que The Falconeer parecía ser uno de los juegos indie que venían a cambiar todo lo que conocíamos, la realidad es completamente distinta, pues no es un juego que se pueda recomendar así como así.

Gameplay

Ten en cuenta que el combate es el punto principal del juego y, además, es su punto más fuerte. Lamentablemente, este es extremadamente repetitivo y todas las batallas se sienten igual después de un tiempo.

Los controles de vuelo son buenos y ofrecen una experiencia de manejo muy intuitiva, pero ahí empieza y termina lo bueno en este aspecto.

Para poder recargar tu arma, necesitas entrar a una tormenta eléctrica, no hay otra manera. Pero si recibes demasiada electricidad, tus cargadores se sobrecargan y pierden electricidad. Lo peor es tener que recargar en batallas avanzadas, lo cual no es divertido pero tampoco frustrante ni difícil, simplemente torna al juego muy aburrido.

Los enemigos te podrán atacar en grupo en más de una ocasión y derrotándote antes de que logres derrotarlos a todos, lo que hará que tengas que reiniciar toda la misión actual, y de nuevo, no es que repetir toda la misión sea muy desafiante, pero contienen objetivos de ir un punto a otro solo para descubrir áreas que tienes que repetir cada que pierdes a un piloto.

Es tedioso, innecesariamente largo y aburrido, como ya dije arriba. No te hace querer regresar a seguir jugando.

Visuales y audio

Curiosamente, visualmente no es un juego feo para nada, al contrario, puede tener visuales muy llamativos, en especial cuando encuentras nuevos lugares, pero estos solo se pueden ver desde lejos, pues es imposible entrar a las ciudades de manera física. Las tiendas, historia y personajes no son más que una cara puesta con la ciudad de fondo.

La historia se cuenta con actuaciones de voz y con texto, pero la voz invariablemente será más rápida que el texto y no hay manera de adelantar el texto para nada. De hecho, intentando adelantar el texto de la historia, solo logré reiniciar el audio, una y otra y otra vez. Esto se repite en la selección de personajes, en las historias dentro de las ciudades y demás exposición que haya dentro del juego.

Pero ¿por qué querrías adelantar el texto y no simplemente quedarte escuchando el audio? Por dos razones principalmente. La primera es que la actuación de voz no es muy clara y gracias a esto, hay muchas cosas que no se entienden muy bien a la hora de escucharla, incluso poniendo toda tu atención. La segunda razón es que literalmente no puedes hacer ninguna otra cosa sino hasta que The Falconeer termine de contarte o explicarte algo.

Así que estarás encadenado a dejar el control de lado y todo lo demás que puedas hacer y tratar de descifrar el audio, pues ni de broma el texto se pondrá a la par de este.

Algo más que cabe mencionar es que el apartado musical no ayuda mucho al juego, pues la mayor parte del tiempo es más ambiental que otra cosa y en lugar de hacerte sentir la emoción de surcar los cielos, solamente logra aburrir más, pues no ofrece absolutamente nada espectacular, solo lo ambiental más básico y sin alma que podrías imaginar.

Conclusiones

Pocas veces un juego me ha hecho casi quedarme dormido mientras lo juego, no estoy exagerando. Toda la ambientación, la colorimetría y el soundtrack parece que van dirigidos a calmar a quien lo juega. Pero en vista de que es un juego de combate y exploración, creo que algo salió muy mal en el diseño de este, pues lo que intenta hacer y lo que realmente hace se contradicen muy fuerte.

No puedo recomendarlo por otra razón más allá de apoyar a los nuevos desarrolladores y por haberse arriesgado a hacer algo fuera de lo genérico.