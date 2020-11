The Dark Pictures: Little Hope review: el juego de terror que estábamos esperando [FW Labs]

The Dark Pictures: LIttle Hope es un juego de terror que nos adentra en un extraño pueblo abandonado, pero ¿es realmente aterrador?

The Dark Pictures: Little Hope llegó a nosotros y no hay mejor día para reseñarlo que en un viernes 13 del año 2020. Sí, un día en todo puede pasar.

Afortunadamente, este juego no es tan malo como el día en que se estrena esta reseña, sino todo lo contrario, pues tiene una calidad realmente impresionante en la mayoría de las cosas que podemos encontrar dentro de este.

Gameplay

La manera de jugar este título es realmente muy sencilla, pues solamente es cuestión de estar atento a las cinemáticas, investigar los lugares que te encuentres, responder algunas preguntas y presionar los botones necesarios antes de que desaparezcan de pantalla.

Realmente es así de fácil, lo que ayuda a que todo mundo pueda acercarse y probar este interesante juego.

Claro, en ocasiones tendrás que esconderte y tener cuidado de que no te escuchen al calmar tu ritmo cardiaco y también podrás encontrar distintos elementos en el juego como secretos que te dan pistas de lo que puede venir en un futuro y armas que te pueden ayudar con tu aventura.

Ten en cuenta que cada decisión que tomes en el juego afectara la relación que tus personajes tienen, y esto a su vez, ayudará a que estos puedan ayudarse en situaciones de peligro, por lo que deberás encontrar la mejor manera de llevarlos hasta que sobrevivan, pues en cualquier momento podrían perder la vida y, de esa manera, irse para siempre de la historia.

Historia

Este juego nos pone en los zapatos de cinco sobrevivientes de un accidente automovilístico, quienes se quedan atrapados en el misterioso pueblo abandonado de Little Hope. Poco a poco se irán adentrando en las niebla que les impide salir mientras tratan de encontrar ayuda o una manera de salir de aquel lugar.

Siendo que este juego toma una fuerte inspiración de la saga Silent Hill, no podrás evitar sentirte como en casa en ciertos momentos del juego, pues incluso podrás ver demonios extremadamente perturbadores que intentarán acabar con la vida de tus personajes.

Cada uno de los sobrevivientes tiene una barra de relación que se incrementará o disminuirá dependiendo de las cosas que hagamos y digamos a los demás. En lo personal he encontrado que hacer que todos se lleven siempre bien es la mejor manera de sobrevivir, pero si quieres verte sádico, entonces puedes hacerlos pelear, pero no esperes que todos sobrevivan.

Little Hope tiene una historia de quema de brujas y fenómenos sobrenaturales que podrás ver a través de flashbacks, los cuales harán que los sobrevivientes mismos se cuestionen su sanidad, pues parece que pueden ver e interactuar con las personas de hace cientos de años.

La narrativa se maneja de una manera muy buena y hace que te quedes pegado a tu asiento intentando descubrir lo que ocurrirá después.

La historia cumple con las expectativas y las sobrepasa por mucho.

Visuales y audio

Las actuaciones de voz y expresiones faciales se trabajaron mucho, aunque cabe mencionar que en ocasiones, el juego se ve poco natural en cuanto a las animaciones corporales de los personajes, incluso cuando solamente están de pie sin hacer nada se llegan a ver raros.

Aún así, los actores que dan vida a los sobrevivientes dentro de Little Hope hicieron un trabajo realmente muy bueno, que te ayuda a conocer la manera en que estos son en realidad, sus motivos, sus miedos y sus objetivos.

Creo que si bien, hay ocasiones en que las cosas no se ven tan bien como uno quisiera, los gráficos siguen siendo impresionantes que continúan presentando una atmósfera que te atrapa de muchas maneras.

Los monstruos, apariciones y demonios tienen un diseño muy interesante y se puede notar la influencia que la saga de terror de Team Silent tuvo sobre este título, pero para bien, pues no parece que sea una copia y ya, sino que es más un homenaje a los aterradores monstruos que vimos en esa legendaria saga de terror.

El audio ayuda mucho a crear una atmósfera de tensión como ninguna otra gracias a su banda sonora y sus actuaciones de voz, las cuales son imprescindibles para ponerte de nervios.

Claro, también encontraras muchos jump scares a lo largo del juego, los cuales pierden su fuerza bastante rápido y llega un momento en que son prácticamente tan predecibles que ya te los estás esperando.

Conclusión

Este nuevo episodio de la antología de Dark Pictures supera por mucho al anterior, Man of Medan, pues la narrativa y atmósfera se trataron con especial cuidado, logrando que te quedes inmerso en una historia de terror que cuenta con muchísimos misterios que debes resolver sin perder la vida.

Si amas las películas y lo juegos de terror, entonces vas a amar Little Hope, no hay duda al respecto.