Talking Obama: la misteriosa app con la que no deberías jugar

Hay una app en Google Play llamada Talking Obama que está causando que las personas que la descarguen se sientan atemorizados, pues parece que es mucho mas perturbadora de lo que parece en un inicio.

El Obama que habla

Todos conocemos a Barak Obama, y si es que tú no, entonces te podemos decir que fue el presidente de Estados Unidos de América antes de que Donald Trump tomara el puesto de presidente.

Este personaje se volvió muy conocido por muchos aspectos y es gracias a ello que reconocer su rostro en medios y redes sociales es algo muy fácil de hacer. Así que cuando muchos vieron una app llamada “Talking Obama” con una representación muy estilo de caricatura del ex presidente de Estados Unidos, no dudaron en descargarla pero, ¿qué tan recomendable es hacer esto?

La app simplemente muestra animaciones básicas de Obama sin mucho más que ofrecer, todo mientras este habla a la cámara, de ahí su nombre.

El problema con esto es que la misma app te pide permisos muy sospechosos, en especial aquel en donde te pide tu ubicación. Esto, como te imaginarás, no tiene sentido en absoluto, pues la app no tiene ninguna función que use tu localización.

Además de esto, también te pide acceso a tu micrófono y es todavía más sospechoso, pues no hay manera alguna de poder interactuar con el Obama dentro de la app usando tu voz.

Es gracias a ello que se ha especulado que esta app tiene algún secreto aterrador detrás de esta, aunque hay quienes han ido muy lejos con las teorías relativas a este asunto.

Hay quienes piensan que es una app hecha para poder secuestrar a las personas, mientras que la teoría más viable es que solamente quieren robarte tu información usando el lugar en donde vives y las cosas que dices como referencia para ello.