Star Wars: muere David Prowse, legendario actor que dio vida a Darth Vader

Somos testigos hoy en día de un renacimiento del amor por Star Wars gracias al lanzamiento de Disney Plus (Disney+) y el estreno de la segunda temporada de The Mandalorian.

Sin embargo, lo cierto es que el acto de revisitar las películas viejas de esta franquicia también ayudaron a los fans a valorar el trabajo de cada miembro que participó en la trilogía original.

Entre todos ellos uno de los más grandes y tal vez sólo reconocido por los más devotos fue el hombre detrás de la máscara d Darth Vader: David Prowse. Quien hoy ha muerto.

El Hollywood Reporter acaba de confirmar de manera oficial la noticia del fallecimiento del actor a través de su representante Thomas Bowington y su agencia Bowington Managemen.

Ellos mismos más tarde difundirían la noticia en la madrugada por redes sociales a través de su cuenta oficial de Twitter:

It's with great regret and heart-wrenching sadness for us and million of fans around the world, to announce that our client DAVE PROWSE M.B.E. has passed away at the age of 85. #DaveProwse @starwars #DarthVader #GreenCrossCodeMan #iconic #actor #bodybuilder #MBE pic.twitter.com/dL2RmdIqg8

— Bowington Management (@BowingtonM) November 29, 2020