Así se ve la Tierra desde la cápsula SpaceX: mira este video de un astronauta

Para Victor Glover, es increíble estar en el espacio como integrante de la misión Crew-1 de SpaceX. Con la mirada de un niño ilusionado, grabó un video de la Tierra mientras estaba en su cápsula. Lo publicó en su cuenta de Twitter.

Glover es parte de la misión Crew-1 que se lanzó a bordo de la cápsula Crew Dragon de SpaceX, el 15 de noviembre. Es el primer afroamericano que estará de forma prolongada en la Estación Espacial Internacional.

Residirá allí durante seis meses, desde el 16 de noviembre, fecha en la que llegó la misión.

“Mirando la Tierra a través de la ventana del Dragon Resilience”, escribió el astronauta en el tuit. “La escala de detalles y las entradas sensoriales le dieron a esto una perspectiva impresionante”.

My first video from space! Looking at the Earth through the window of Dragon Resilience. The scale of detail and sensory inputs made this a breathtaking perspective! pic.twitter.com/n7b5x0XLIp

— Victor Glover (@AstroVicGlover) November 24, 2020