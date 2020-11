SpaceX: activistas protestan contra Elon Musk por lanzamiento de satélite turco

SpaceX está pasando por un momento importante tras lograr más de 100 misiones exitosas. Teniendo de paso proyectos muy importantes en puerta, solos y con la NASA.

Cualquiera pensaría que la compañía de Elon Musk pasa por un gran momento. Pero parece que estos logros no han pasado limpios, por el contrario.

Ahí tenemos a los astrónomos visiblemente molestos por el asunto de Starlink, y ahora hasta la sociedad civil va y se manifiesta en las oficinas de la empresa por el riesgo que implica una misión próxima.

Da cuerdo con CBS Los Angeles, un grupo compuesto por cientos de activistas se manifestaron afuera de la sede de SpaceX en Hawthorne, California.

Todo para protestar por el lanzamiento de Turksat 5A, un satélite de comunicaciones que está programado para ser lanzado este próximo 30 de noviembre de 2020.

Sin embargo, los manifestantes aseguran que el satélite se utilizaría para atacar a civiles armenios con vehículos aéreos como parte de las tensiones en curso vividas entre Turquía y Armenia.

Over 10000 people’s protesting in front of #spacex headquarter in Hawthorn California demanding spacex to stop the lunch of turkish satellite turksat A1 that will be used to guide UAV’s that kills civilians in #Artsakh #ՀԱՂԹԵԼՈՒԵՆՔ pic.twitter.com/hiaBNe2jFh

