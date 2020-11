No lo vas a creer, estas son las 100 canciones más buscadas en Shazam

Shazam dio a conocer una lista de sus 100 canciones más buscadas desde su lanzamiento en 1999. Te sorprenderá cuáles son las diez primeras.

Shazam, la conocida app musical para telefonía móvil, dio a conocer la lista de las 100 canciones más buscadas desde su lanzamiento en 2019.

La clasificación se basa en 36.6 millones de búsquedas en la aplicación.

Recordemos cómo funciona: gracias al micrófono de los teléfonos graba una muestra de la música que se está reproduciendo.

Se genera una huella digital acústica y se compara con una base de datos. Con esto, el usuario recibe toda la información sobre la pieza musical.

Shazam fue creada en 1999 en Inglaterra por Chris Barton, Philip Inghelbrecht, Dhiraj Mukherjee y Avery Wang. En 2017 la compró Apple Inc.

La aplicación ha alcanzado los 200 millones de usuarios activos, demostrando su popularidad a lo largo del tiempo.

Para festejar el haber llegado a la icónica cifra, la compañía publicó las 100 canciones más buscadas. De ellas, estas son las 10 primeras.

Las 10 canciones más buscadas en Shazam

Encabeza la clasificación Dance Monkey, de Tones and I; le sigue Prayer In C (Robin Schulz Radio Edit) y luego Let Her Go, de Passenger.

En el cuarto lugar está Wake Me Up, de Avicii; posteriormente se ubica Lean On (feat. MO & DJ Snake); Thinking Out Loud, de Ed Sheeran y Cheap Thrills, de Sia.

El octavo puesto pertenece a Somebody That I Used to Know, de Gotye. Posteriormente, This Girl (Kungs vs Cookin’ On 3 Burners) y Take Me to Church, de Hozier.

En el siguiente link puedes encontrar las 100 canciones más buscadas en Shazam, según la clasificación de la app.