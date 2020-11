Samsung podría ser la primera marca en lanzar un smartphone que se enrolla

Este 2020 Samsung se ha mostrado como una suerte de locomotora sin frenos. A pesar de la pandemia global hemos visto que no frenó con los anuncios y novedades en su línea de smartphones.

Por el contrario, todo apunta a que se adelantarían por mucho y tendríamos antes de lo pensado circulando el nuevo Galaxy S21.

Y sin embargo esa no sería la mayor sorpresa que no tendría preparada, no. Al parecer su mayor proyecto involucraría una pantalla que se enrolla sobre sí misma.

Durante las últimas semanas hemos visto múltiples noticias sobre fabricantes que están jugando ya con la idea predominante para la próxima generación de teléfonos inteligentes con pantallas flexibles.

En donde dejaría de doblarse el display para mejor expandirlo a base de desenrollarlo. Evitando con ello arrugas por torcerlo cada vez que se abre.

Ahora, los últimos rumores en torno a esta tendencia posicionan a Samsung bajo el reflector. Todo por cortesía del reconocido leaker Ice Universe.

La cuenta utilizó su cuenta de Twitter para revelar a través de un par de publicaciones que los amigos surcoreanos ya estarían muy avanzados con el desarrollo de esta tecnología:

Samsung never shows immature concept products to the public. But Samsung is often the first to turn the concept into reality.

The scroll screen mobile phone is only a laboratory test product. It is far from being mass-produced. Next year, it will still be the stage of Fold. Huawei, Xiaomi, OPPO, etc. will release their own "Fold"

— Ice universe (@UniverseIce) November 18, 2020