Samsung Galaxy S21 confirma su nueva imagen en renders de fundas protectoras

Desde hace meses somos testigos de múltiples reportes que parecen apuntar inevitablemente a que el Samsung Galaxy S21 tendría un lanzamiento antes de lo esperado a principios de este 2021.

La cantidad de información que circula a estas alturas es tal que prácticamente lo único que hace falta es que Samsung nos dé por fin la confirmación oficial de la fecha del evento de presentación.

Entre todas las cosas que se han ido descubriendo sobre el Galaxy S21 tal vez lo que más ha llamado la atención es su diseño.

Hay detalles sutiles en los acabados y el módulo de cámara que levantaron duda y furor entre los seguidores de la marca cuando se filtraron las primeras imágenes conceptuales basadas en archivos CAD.

En aquel entonces siquiera la existencia prematura de este modelo lucía como algo poco probable. Pero ahora, con tanta información acumulada, el buen leaker Ice Universe ha filtrado otra serie de render de las fundas protectoras de este terminal. Mostrando ahí una vez más su apariencia final.

Y por si hubiera dudas esa filtración se acompañó de otra donde se muestra otra serie de rendes que reafirman el cambio:

The Galaxy S21's design is unique and deserves praise. pic.twitter.com/WlZ84xbS6m

— Ice universe (@UniverseIce) November 28, 2020