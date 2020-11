Samsung Galaxy S21 y la S Pen sería una realidad, pero hay un detalle

Durante los últimos meses hemos visto cómo cada vez han comenzado a circular más y más reportes que apuntan a que el Samsung Galaxy S21 llegaría muy pronto al mercado.

De hecho estaríamos iniciando el 2021 prácticamente con el anuncio oficial y casi inmediato lanzamiento del terminal.

Con tal cantidad de información circulando es prácticamente un hecho que veremos el dispositivo dentro de muy poco tiempo.

Pero en medio de todo hay un detalle que se mantenía como un misterio: la S Pen.

Los primerísimos reportes en torno al Galaxy S21 apuntaban a que el terminal daría el salto para confundirse con la serie Note.

Ya que la nueva generación vendría ahora con un Stylus S Pen, aunque todos los demás detalles serían fieles a la Dinastía Galaxy S.

Esto generó mucha confusión al principio y los reportes en torno a esta información luego fueron pocos, lo que sembró aún más dudas.

Pero ahora el informante Ice Universe ha venido a hablar del asunto para aclarar todo. Dejado un panorama claro.

Yes, I can 100% confirm that S21 Ultra supports S Pen

— Ice universe (@UniverseIce) November 12, 2020