¿Llegó a su fin? Rumores apuntan que no habrá Galaxy Note para el 2021

Hasta el momento el futuro de la familia Note de Samsung es totalmente incierto.

Son fuertes los rumores que se escuchan sobre el Samsung Galaxy Note21 de cara al próximo año, pero según los reportes de fuentes especializadas, se estaría avecinando el fin de la familia Note de la conocida marca coreana.

Informes apuntan que Samsung hasta el momento no ha hecho ningún tipo de pronunciamiento sobre un posible lanzamiento del Galaxy Note21 para el próximo año, lo que ha elevado una ola de rumores de que la compañía estaría muy cerca de suspender esta saga, según publicó el portal GSMArena.

iPhone 12 mini: usuarios reportan fallos al desbloquear la pantalla Comienzan a surgir múltiples reportes de un aparente problema entre algunos usuarios del iPhone 12 mini al intentar desbloquear la pantalla.

En este caso, lo que haría Samsung es reemplazar el Galaxy Note por el Galaxy Z Fold 3 con S-Pen.

La serie Note vende alrededor de 10 millones de unidades a finales del mismo año después de su lanzamiento en el tercer trimestre. Sin embargo, las ventas de la serie Galaxy Z Fold aún no han alcanzado este nivel, aunque se espera que las ventas para el 2021 sean similares.

Samsung flagships to expect this year: S21 FE

S21

S21+

S21 Ultra

Z Fold 3

Z Flip 3

Z Fold FE — Max Weinbach (@MaxWinebach) November 15, 2020

WhatsApp: Cómo saber si ya cuento con la última versión de la aplicación Para gozar de las últimas novedades de la aplicación necesitas tener instalada su última versión.

Según lo publicado por el experto Max Weinbach a través de su cuenta de Twitter, la línea insignia de Samsung para 2021 incluye 4 dispositivos que son Galaxy S21, S21 +, S21 FE y S21 Ultra. También otros 3 teléfonos Galaxy Z: Z Fold 3, Z Flip 3 y Z Fold FE. Algunos tendrán soporte para S Pen.

La compatibilidad de S-Pen con dispositivos que no son Note y la no inclusión de un Galaxy Note21 en la nueva alineación de Samsung estaría indicando que no será lanzado al mercado. Otra factor es la falta de información que se conoce sobre cualquier desarrollo relacionado con este modelo, según señala Ice Universe, el connotado filtrador de todo lo relacionado a esta marca.

No sabemos si se tratará de una pausa o del fin, pero de de seguro se extrañará una saga que ha marcado gran parte de la historia moderna de los móviles.