Sackboy: A Big Adventure review: la aventura apenas comienza [FW Labs]

Sackboy: A Big Adventure es la más reciente entrega del universo de Little Big Planet pero con considerables cambios en su gameplay.

Sackboy: A Big Adventure nos presenta una manera muy distinta de acercarnos al mundo de Llittle Big Planet, en donde no tendremos que construir ni crear mundos, más bien es un plataformero mucho más clásico en donde podemos investigar, recolectar objetos y vencer enemigos con controles sencillos.

Gameplay

Justamente como lo acabamos de decir, la manera de jugar Sackboy: A Big Adventure es realmente muy sencilla, pues solamente nos hace falta aprender unos cuando movimientos básicos para poder disfrutar de este juego en su totalidad.

Los escenarios están diseñados de tal manera en que te puedes mover tridimensionalmente por ellos, mientras investigas cada esquina posible para encontrar esferas que te serán necesarias a lo largo de tu aventura.

Además de poder saltar, contamos con otros movimientos como lo son poder sujetar objetos o superficies y también ataques para poder eliminar a los nuestros enemigos. Algunos de esos ataques involucran golpear, brincar encima de los enemigos o caer de golpe sobre ellos usando la cabeza.

A lo largo de todos los escenarios podrás encontrar acertijos sencillos de resolver pero muy divertidos, por lo que básicamente cualquier miembro de la familia puede resolver de manera rápida y sencilla.

La dificultad es muy amigable para todos quienes tomen el control de Sackboy, y al ser un juego pensado para audiencia más joven, seguramente esta dificultad será lo suficiente retadora como para vivir grandes experiencias.

Historia

La historia del juego nos muestra a un villano llamado Vex que intenta tomar control de Craftworldy volverlo un mundo de pesadillas. Este ataca el pacífico mundo de Sackboy y secuestra a todos sus amigos, por lo que será la misión de nuestro héroe salvar a Craftworld de las garras de Vex y, a la vez, descubrir el misterio de su propia existencia.

A medida que avancemos nos encontraremos a una amiga misteriosa que nos dará pistas sobre lo que debemos hacer y nos guiará a través de los distintos mundos que podemos encontrar.

Cada escena es muy divertida y los diálogos muy bien trabajados, pues no se enfocan en crear una historia extremadamente profunda que debas pensar mucho, más bien es una narrativa muy llamativa y a la vez sencilla pero que no se siente descuidada para nada, sino todo lo contrario. Es como ver una película animada interactiva y no hay nada mejor que eso.

Visuales y audio

Visualmente este título es muy bonito, cada textura y escenario fue creado con mucho cariño, dando esa sensación de realismo en un mundo de sueño que puede hacer que te pierdas por horas aquí.

No solamente las animaciones de las cinemáticas están trabajadas con un nivel de detalle increíble, sino que el juego mismo, los enemigos, los jefes y Sackboy mismo lograron ganarse mi corazón con sus grandes animaciones y gran personalidad.

El audio también es increíble, haciendo énfasis en las actuaciones de voz tanto en inglés como en español. Realmente creo que es uno de los puntos más fuertes de este título, pues ayuda a que te sientas dentro de ese mundo como pocas veces pasa en cualquier otro juego.

Otras cosas a tomar en cuenta

Tanto el diseño de escenarios como las distintas mecánicas que te puedes encontrar en estos son muy variadas y divertidas.

En ocasiones tendrás que escapar de enemigos que te persiguen, en otras tantas entrarás en una bola de hielo en áreas muy divertidas e incluso podrás participar en desafíos de tiempo que pondrán a prueba tus habilidades con el control.

En ciertas ocasiones encontrarás plataformas que se mueven de acuerdo al sensor de movimiento del control mismo. Es muy responsivo y muy divertido también.

Obviamente puedes terminar todo el juego con un solo jugador, pero puedes también jugar con hasta otros 3 amigos para poder vencer los niveles más complicados en equipo, aunque el caos que se arma cuando se juntan los 4 jugadores es toda una experiencia por si sola.

Conclusión

Sackboy: A Big Adventure da mucho más de lo que parece a primera vista gracias a sus mundos llenos de vida, sus excelente animaciones y su divertida jugabilidad.

Más que para jugadores de la vieja escuela o muy experimentados, este es un juego perfecto para que los más pequeños incursionen en el mundo de los juegos y para jugar con amigos y familia, pues gracias a la facilidad de sus controles, todos pueden pasarla muy bien con Sackboy y sus amigos.