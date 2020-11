Roblox tendrá un concierto en vivo de Lil Nas X en unos días

Roblox ha tenido una gran popularidad por mucho tiempo entre chicos y grandes, por lo que, literalmente puedes interactuar con todo tipo de personas. Desde adultos hasta niños pequeños se reúnen siempre para disfrutar de la convivencia en esta gigante comunidad.

Pero entre todo lo que podemos encontrar, también podemos ver cosas como conciertos en vivo, y ese es el caso que veremos a continuación.

Justo como ha pasado ya con otros juegos populares en la actualidad, dentro de poco podremos ver un concierto en vivo por medio de Roblox, lo que nos ayuda a tener una experiencia como ninguna otra en cuanto a la manera en que podemos disfrutar de los conciertos y eventos masivos sin tener que salir de casa por nuestra propia seguridad y la de los demás.

Es así que el concierto de Lil Nas X se llevará a cabo este sábado 14 de noviembre, con lo que sería el primer artista en la historia de Roblox en tener un concierto dentro de este.

Así es como lo confirmó el artista en su cuenta de Twitter.

I’ve been working hard with Roblox to create this incredible VIRTUAL LIVE CONCERT EXPERIENCE! WE GOT VIDEOS & A PERFORMANCE you don’t want to miss coming this weekend! #RobloxPresentsLNX pic.twitter.com/JGuL0cUGX0

— nope (@LilNasX) November 10, 2020