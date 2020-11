Review de la Playstation 5: tacto y velocidad [FW Labs]

Un potencial gigante esperando ser aprovechado.

La Playstation 5 (o PS5, como quieras decirle) se ha convertido en un objeto de deseo con pocas comparaciones en el mundo de los videojuegos. Se ha posicionado como un fenómeno debido al entusiasmo que genera entre la gente y a -por supuesto- la escasez del producto debido a la pandemia.

Quienes hemos visto esto en otros mercados, como en de los sneakers, no somos ajenos al fenómeno, uno que ahora ha golpeado a gente que no estaba acostumbrada a lidiar con el "fomo". Ahora no basta con tener el dinero, también hay que tener suerte y ganarle a los revendedores y sus bots. Al final del día, tal como el nuevo color de unas Jordan, la PS5 se ha convertido en el objeto "que debes tener", lo que nos habla de su impacto cultural.

Nosotros hemos podido acceder a ella gracias a la marca, y dejando un poco de lado el contexto en el que se lanza, daremos nuestra opinión sobre los cuatro puntos que nos llamaron más la atención y que creemos que valen la pena hablar.

El nuevo control DualSense es algo especial, pero hay ciertas dudas

Sony no es ajeno a tratar de innovar con los mandos. Lo hizo en la PS2 al ponerle vibración integrada, en la PS3 tenían giroscopio, en la PS4 un touchpad, y ahora todo lo anterior pero con un sistema háptico muy avanzado.

Si creías que el de los Joy Con en la Nintendo Switch eran buenos, esto es como el doble de preciso. Sin ir más lejos, viene preinstalado el juego Astro's Playroom, que es un demo técnico para sacarle jugo al DualSense, y a la vez es un título que te puede entregar más de dos horas de entretenimiento genuino, porque es un buen jugo de plataformas. No lo pases por alto. En él, si caminas sobre arena, sobre hielo o lo que sea, se siente diferente. La intensidad de los golpes y la rapidez del "motor" permiten un abanico grande de posibilidades en pos de generar experiencias más interesantes.

Además los gatillos L2 y R2 ahora pueden tener resistencia, por ejemplo en el nuevo Call Of Duty si aprietas un poco disparas un tiro, pero si pasas el "umbral" puesto por el desarrollador, sueltas una ráfaga de balas. En multiplayer no es una ventaja, pero es súper inmersivo en el modo historia. Cada arma tiene su "peso" y es genial.

Si a esto le sumas que tiene micrófono integrado, además de un parlante, es un accesorio muy novedoso en comparación a lo que han hecho en el pasado.

¿La duda? El touchpad del mando de la PS4, a pesar de ser bien increíble para el 2013, con los años los desarrolladores externos lo fueron dejando de lado ¿Irán a sacarle provecho a la vibración y a los mandos los juegos que no sean exclusivos, pasados unos años? Honestamente, no lo sé pero espero que sí. Es el mejor control que ha creado Sony en su historia.

Las gráficas son realmente avanzadas

En el mundo de los computadores, acceder a un equipo capaz de correr juegos a resolución 4K, estables a 30 cuadros por segundo y con Ray Tracing (el sistema avanzado de iluminación y reflejos en tiempo real) activado es un lujo que te saldrá el doble de lo que cuesta una PS5, y en un paquete mucho más grande.

En el 2020 y por varios años más esto seguirá siendo un lujo y los jugadores de consola por fin se pueden sentir tranquilos de que, al menos que sea un PC de miles y miles de dólares, no serán superados.

Hablamos de que hay juegos que pueden correr a 120 cuadros por segundo, lo que es una bestialidad en comparación a la generación -recién- anterior. Eso sí, hay que tener la tele correcta para sacarle provecho.

Sobre esto último podemos construir un punto que preocupa, y es que los fabricantes de televisores no han logrado ponerse al día con la potencia de estas nuevas consolas, al menos en las gamas medianamente accesibles. Si quieres sacarle todo el provecho posible con una nueva TV, fíjate que al menos tenga un puerto HDMI 2.1, que tenga una taza de refresco de 120Hz, y que al mismo tiempo pueda reproducir contenido 4K con HDR. Hoy en día todo lo mencionado no sale muy barato. Ahora bien, igual se va a ver increíble aunque juegues en un monitor, pero son apuntes a tener en cuenta al momento de hacer upgrade.

El catálogo de juegos en este momento

Además de Astro's Playroom, hemos podido jugar los exclusivos Spider Man: Miles Morales, Demon's Souls y Sackboy: A Big Adventure, cada uno con su propio público objetivo y estilo. Atentos a los reviews que ya vienen, pero les puedo adelantar que a pesar de ser impresionantes, dos de ellos son multiplataforma y otro es un remake de PS3. A lo que voy es que no hay tanto apuro respecto a lo disponible ahora ya.

Eso sí, hay que tener en cuenta que prácticamente todos los juegos de PS4 corren en la consola y es maravilloso, por ejemplo, darle al Ghost Of Tsushima a 60 cuadros por segundo, o disminuir los tiempos de carga del Red Dead Redemption 2 a menos de la mitad. En ese caso y si ya tienes una colección nutrida de juegos que tacklear, aquí es mejor la experiencia. No todos presentan mejoras gráficas, pero por lo bajo terminarás ganando horas a la larga con los tiempos de carga breves.

Por otro lado, la interfaz de la consola también cambió y para mejor, siendo mucho más focalizada en los juegos, que siempre debe ser lo principal, dejando lo multimedia en otra pestaña.

Al apretar el control Play en tu DualSense puedes acceder a un sistema de tarjetas que te muestran, por ejemplo, tu progreso en algún trofeo, o incluso te pueden "teletransportar" a uno, como también darte ayuda visual para resolver desafíos. Creo que tiene un potencial enorme, tanto en esto como en lo social, donde es menos enredado unirte a un grupo de amigos y empezar a jugar.

El silencio de la grandeza

Físicamente es una consola atrevida. Es evidente que los diseñadores no la pensaron como un aparato camuflable, todo lo contrario, es protagonista.

Con el alto de una botella de 2 litros de gaseosa y las curvas de lo que fácilmente podría ser un rascacielos en Dubai, la PS5 es como la maqueta de Tony Stark antes de construir su torre en Manhattan.

Llena de detalles y texturas (tal como en el DualSense), es visualmente desafiante y es muy complejo que te sea indiferente en tu set. El hecho de que hayan decidido ir por el blanco como color predominante nos habla aún más sobre su intencionalidad en la atención. Habrá gente a lo que no le gustará, yo siento que me acostumbré, aunque aún no me deja de sorprender su tamaño.

Se puede usar tanto en vertical como horizontal y un stand incluido ayuda en ambas labores para preservar el flujo de aire. Y sobre esto tenía particulares ganas de hablar, porque mi PS4 Pro al ser levemente exigida empezaba a sonar como un jet de combate a punto de despegar por la ventana. Aquí no hay ningún ruido, el silencio que se logra por su diseño grande se agradece, habla de que hay razones tras su factor de forma. Ahora bien, quedo al pendiente de contarles cómo me va en en unos años con títulos pensados exclusivamente para la consola y que le saquen todo el jugo. Espero que siga funcionando igual de callada.

Por mi parte, creo que si eres un entusiasta de los videojuegos, es una compra que, a pesar de no ser urgente y que de seguro puede esperar unos meses, te hará feliz, porque después de siete años, esto sí se siente como el futuro.