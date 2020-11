Review del Moto Razr 5G: un plegable para nostálgicos [FW Labs]

Después de una semana de uso, tenemos nuestras conclusiones sobre qué es y qué no es el nuevo Moto Razr 5G de Motorola.

Antes, las especificaciones técnicas:

Pantalla desplegada de 6,2 pulgadas

Procesador Qualcomm Snapdragon 765G

8 GB de RAM

256 GB de almacenamiento

Cámara principal de 48 MP con OIS + EIS

Cámara frontal de 20 MP

Batería de 2800 mAh con carga a 15W

Diseño

Ya no somos nuevos al mundo de los celulares plegables. No es que lleven mucho tiempo entre nosotros, pero implementaciones como las de Samsung, que es difícil no mencionar porque es de las pocas marcas que las ofrecen, nos habían adelantado un poco la experiencia.

En este caso se compara con el Z Flip, al menos en el diseño, porque son aparatos muy pequeños, casi cuadrados, de bolsillo, que se expanden para ser un celular de tamaño aceptable. Para mí, este lenguaje de diseño plegable me ha resultado muy útil y siento que resuelve el tema de la incomodidad de llevar un ladrillo a nuestro andar.

El Razr es un equipo elegante, nostálgico sin duda y con una intencionalidad clara de rendir homenaje al otrora popular e icónico RAZR de la década del 2000. Motorola fue tan lejos en la implementación que, cerrado, en vez de tener un espacio donde puede entrar polvo o algún material, se preocuparon de que el notorio mentón del equipo sirviera para "guardar" la pantalla restante, que se recoge cada vez que la doblas. Es brillante.

La pantalla exterior es otra genialidad, porque ahora se puede usar casi como un celular completo. Claro que no es muy cómodo escribir ahí, pero te puedes hacer cargo de manera efectiva de muchas de las notificaciones que te llegan durante el día, todo con una sola mano y con un sistema de tarjetas muy intuitivo.

Sobre su construcción, esta se siente bien, y a diferencia de la primera versión del plegable. donde algunos reportaban ruidos en la bisagra, aquí al menos en el tiempo que lo utilizamos no mostró aquello.

Rendimiento

Siento que, por el precio, Motorola podría haber incluido un procesador de mayor potencia, además de carga inalámbrica. Esas dos omisiones me duelen un poco, porque harían más completa la experiencia de uso.

No es que el equipo no se la pueda con todas las aplicaciones que usamos la mayoría de las personas en el día a día, pero los que quieren invertir en un plegable son, por lo general y al menos hoy en día, entusiastas de la tecnología que podrían verse alejados por esto.

Lo de la carga lo digo porque la autonomía no es brutal, te da un día de uso intenso y si estás muy ocupado, ya tipo 20:00 horas anda buscando un enchufe. Obviamente todo depende del tipo de usuario, pero esa fue mi experiencia. La carga a 15W ya no se hace tan rápida dadas las cosas que hemos visto en otras marcas.

Aún así, nunca me sentí incómodo ni con una experiencia mancillada al usar el Razr 5G. Ideas como la buena implementación de la pantalla externa me hacían olvidar en parte estas otras cosas. Obvio que lo mejor sería el paquete completo. Quizás el próximo año.

Las fotos

Se hablaba muy mal del rendimiento del primer Razr plegable en este apartado, pero en esta versión, a pesar de no ser un celular de cámara espectacular, sí es confiable.

Pasa que con lo delgado que es el equipo desplegado, se nota que no se podría haber puesto un módulo de cámaras más grandes sin asesinar el diseño. Se tuvo que elegir una cosa y fue la estética, que probablemente no sea lo más lógico para muchos, pero para la otra mitad será lo correcto.

Su rendimiento es estándar y a pesar de ser un solo lente, rinde bien en la mayoría de los escenarios. Eso sí, veo que el punto blanco se va mucho en escenarios de poca luz. Probablemente se pueda arreglar, pero ese es el estado actual.

Por cierto, te puedes sacar fotos con la cámara principal y nunca usar la "frontal" interior, teniendo un tremendo lente para selfies, pero no encontré cómo hacer que no me diera un formato cuadrado, esto se debería arreglar en una actualización.

¿Para quién es?

El Moto Razr 5G es un plegable muy confiable, un equipo que prioriza un diseño y una estética glamorosa por encima de una hoja de especificaciones potente.

Quienes sufran de nostalgia por el original, van a volverse locos con este celular, que además trae un modo "clásico" para jugar un rato a estar 10 años en el pasado.

Creo que su precio de salida en Chile de CLP $1.499.990 es un poco caro, quizás esperaría unos meses a que baje, pero a quien lo quiera ahora ya, créanme, lo entiendo, es una exquisitez.