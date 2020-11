Review iPad Air 2020: una recomendación fácil [FW Labs]

Más "Pro" que "Air".

Después de un tiempo con un mercado que les fue indiferente, el mundo de las tablets vuelve a brillar y es mucha la gente que busca la experiencia que entrega este tipo de dispositivos. El nuevo iPad Air de Apple es la recomendación más fácil que puedes dar.

Su pantalla IPS de 10,9 pulgadas es una exquisitez, que dado el precio que tiene (entre los básicos y los “pros”) entrega una experiencia fantástica. La reproducción de color tiene poca competencia, el brillo es bueno, tanto en alto como en bajo, y además True Tone hace una buena labor para que sea un dispositivo cómodo para tus ojos. Evidentemente extraño Pro Motion, la capacidad de correr a 120Hz, pero entiendo que es un lujo de los modelos más avanzados.

A pesar de no ser alguien que le saque todo el provecho del mundo al Apple Pencil, es cómodo y este iPad es compatible con el de segunda generación, que según los entendidos es muy bueno. También es compatible con el Magic Keyboard, un accesorio al que no he accedido aún, pero que ahora tengo la posibilidad si quisiera llevar la experiencia más allá. Esto también era exclusivo de los Pro, y ahora no. Se desbloquea con Touch ID, que está ubicado en el botón de encendido.

También se hereda el factor de forma más cuadrado, que a mi gusto lo hace mucho más elegante, con una estética tipo iPhone 5 que la nostalgia no me permite dejar pasar por alto. Además tenemos parlantes estéreo, uno arriba o uno abajo, o a cada lado en caso de usarlo en horizontal.

Además, se da el tema de que ahora se carga a través de USB-C, por lo que es mucho más cómodo para, por ejemplo, conectarlo a un monitor avanzado o pasar fotos de tu DSLR.

A nivel de sistema, siento que iPadOS ha evolucionado a un nivel donde cualquier persona que haya usado un iPad antes y lo tenga dominado, la tendrá fácil para acostumbrarse. Por otro lado, si lo quieres usar como un dispositivo de trabajo, más profesional y más avanzado, también puedes. Creo que el tema de la multitarea podría ser aún mejor, pero vamos paso a paso y en caso de existir avances en los años próximos, sé que este modelo seguirá vigente y recibiendo las nuevas versiones del sistema operativo.

Todo este paquete, que ahora viene en varios colores, por cierto, viene con el nuevo procesador A14 Bionic adentro, el más poderoso en móviles de Apple hasta el momento. Bajo mi punto de vista, no es una promesa que signifique correr software pesado en la actualidad (aunque puede, de hecho se puede editar videos en 4K con facilidad), pero más que nada significa que te durará por muchísimos años con rendimiento decente, y a sabiendas del buen récord de Apple en materia de actualizaciones, es una máquina ideal.

Por cierto, si lo usas para trabajar, fácil te puede dar dos días de uso intenso, y si lo usas de manera casual, entre cinco días y una semana. Es una experiencia redonda, completa, con muy pocas fallas que encontrar.

El modelo base, con 64 GB de almacenamiento cuesta 599 dólares.