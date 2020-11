Review del laptop ASUS ZenBook Flip S: nuestra primera toma de contacto con Tiger Lake [FW Labs]

En un diseño ultra portátil.

Gracias al ZenBook Flip S de Asus pudimos dar nuestros primeros pasos en la nueva generación de procesadores Tiger Lake de Intel, que es la 11va generación.

Estas son las especificaciones técnicas del equipo:

Pantalla OLED FHD touch de 13,3 pulgadas

Procesador Intel i7 Tiger Lake

Gráficas Intel Xe

16 GB de RAM

SSD de 1 TB

Batería de 67W

Además, el equipo cuenta cámara frontal a 720p con reconocimiento facial infrarrojo y parlantes Harman Kardon.

Lo primero que llama la atención es su peso, que es de 1.2 kilos, una pluma. Y que la pantalla casi no tiene bordes, es una exquisitez. Sus acentos color cobre hacen muy buen juego con el acabado en negro, que aunque a pesar de ser un imán de huellas dactilares, logra verse muy distinguido.

Volviendo al panel, su brillo es suficiente para poder trabajar en la terraza o el balcón, y la calidad de imagen es una exquisitez. La reproducción de color está muy bien calibrada desde la caja y se nota que es un equipo profesional y premium.

El trackpad también cumple muy bien con los drivers de Windows, además se puede transformar en un numpad touch, que no es una novedad, pero aquí responde mucho más rápido y se hace más útil.

El teclado no es su punto fuerte, bajo mi punto de vista la menos, con una retroiluminación que suele "escapar" por los costados desde algunos ángulos y un layout que no me gustó, es un poco "apretado". Siento que Asus ha hecho diseños mejores en este aspecto. El recorrido de las teclas es bueno y si logras agarrarle el ritmo, es decente.

Al ser el primer equipo certificado del mundo del antes llamado Project Athena de Intel (ahora Intel Evo), te garantizas que es un computador con rendimiento muy alto para su factor de forma ultra portátil. Es una suerte de "sello de calidad" de que todo andará bien y que es de alta gama.

Honestamente, cumple, y muy bien. En materia de ofimática, vuela, no existe desafío suficiente, incluso tratando de colgarlo y ralentizarlo con Excel y Chrome a todo dar. En lo que respecta a edición de video, mientras sea ligera, es posible. Lo mismo pasa con edición de fotografía, que se puede llevar bien hasta cierto punto sin muchos problemas. Por otro lado, no es un equipo diseñado para jugar. Puedes correr algunos títulos ligeros como Lol y Fortnite, pero al empujarlo un poco más, el diseño delgado del equipo se encarga de que la ventilación no sea suficiente para el poder de este procesador.

Punto aparte para los gráficos Intel Xe, que logran correr mejor que varias soluciones actuales de Nvidia en el mundo de los "ultrabooks".

La batería, bajo mi uso, me dio unas 10 horas de autonomía, puede llegar hasta a 15 con uso más común, que es bastante bueno y está arriba de lo pedido por Intel Evo. La carga es extremadamente rápida, te da como un 70% en una hora.

Que sea capaz de doblarse completamente y tenga parlantes de buena calidad y volumen lo hacen una máquina agradable para consumir contenido multimedia. Lo que sí, me patea el alma que no tenga entrada de puerto de audífonos. Viene con un adaptador sí, pero siento que es una tendencia mala, imitada del mundo de los celulares.

En su precio de USD $1500 aproximadamente, creo que compite muy bien con los equipos de esta gama. Para conocer precio y disponibilidad en tu región, dale click a la página oficial.