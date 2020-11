Review del monitor ASUS ROG XG49VQ: para jugadores serios

Otro nivel de inmersión y productividad.

Siempre he sido jugador de consola, ya sea portátil o de TV, en el living de la casa, pero hace un año aproximadamente que empecé a meterme más en el mundo del PC (la "master race", como le dicen) y un monitor como el Asus ROG XG49VQ cambia la perspectiva… casi literalmente.

Solo había visto productos de este tipo en los setup de youtubers o en fotos de piezas gamers espectaculares, y vaya, se siente genial. Es un monitor de 49 pulgadas capaz de correr a 144Hz (como corresponde), ultrawide y, para mí, sorpresa, es de los más accesibles con este tipo de especificaciones.

Iremos con las especificaciones técnicas al final, primero trataremos la experiencia de uso:

Lo primero que llama la atención es que es gigante y pesado, para muchos no será una sorpresa, pero si nunca te has enfrentado a una bestia de este tipo, te advierto que la caja es gigantesca, que es fácil de armar todo, sí, pero que no es algo que querrás mover de su puesto nunca más, te lo firmo.

Ahora bien, me encanta que a pesar de lo "monstruoso" sea tan ordenado, con un sistema en su base para esconder cables, si gustas, como también tapas para esconder tornillos y las entradas. El "cable management" como le dicen, no será un problema para los que le ponen atención a ese detalle en sus setup.

Una vez prendido, la impresión es que cómo diablos vas a usar esto de manera cómoda, pero el mismo monitor tiene software que "habla" con Windows para mantener todo de manera lógica.

Si pensabas que un monitor normal de 27 pulgadas era grande, este es el equivalente a tener dos de esos juntos y sin ninguna interrupción al medio. Nunca he sido fanático de los paneles curvos, pero aquí hacen todo el sentido del mundo, no hay espacio ni en el rabillo de tu ojo para algo que no sea contenido.

Puedes tener, cómodamente abiertos, cuatro programas al mismo tiempo y para trabajar eso es una maravilla. Yo acostumbro a usar dos pantallas y no me demoré nada en encontrarme "en casa" con este monitor para trabajar. Ahora bien, que sea "solo" FullHD no ayuda mucho en este tamaño porque sí puedes notar pixeles, podría ser más denso, pero creo que la reproducción de color es bastante correcta, además tiene HDR 400 y Shadow Boost, todas tecnologías que, si les sacas provecho, se ven increíbles.

Si gozas de una tarjeta gráfica AMD, te encantará saber que tiene FreeSync 2 HDR. En mi caso uso NVIDIA en el ROG Strix SCAR III, el que tiene una RTX 2070, así que igual logro correr todo en ultra y sacarle el jugo al monitor y sus 144Hz.

Ahora bien, si quieres conectar tu consola de juego, puedes, y es más, el monitor te deja dividir la pantalla o hacer "picture in picture" para, por ejemplo, tener OBS abierto, y Twitch, y Twitter, y lo que quieras para transmitir.

Tiene dos parlantes de 5W y a pesar de que no son la gran cosa, sí van a ser mejores que los de tu laptop, y si tienes un PC puedes confiar en ellos para no tener externos.

Mi amigo Eduardo Pérez de Pisapapeles lo usó antes y dice que se ve mejor conectándolo por DisplayPort, y es lógico, pero yo usándolo solo con HDMI se me hizo más que suficiente para una experiencia única y espectacular.

Yo no soy nadie para decirle a la gente cómo disfrutar sus videojuegos, pero estoy a nada de convencerme de que esta es la forma "más correcta" de jugar.

Este monitor lo vende oficialmente en Chile, PC Factory. Puedes revisarlo en este link.

Las especificaciones: