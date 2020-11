Review del Apple Watch Series 6: pequeñas pero geniales mejoras [FW Labs]

Llega en dos nuevos colores y con un montón de pequeñas nuevas características.

El Apple Watch Series 6 llegó al mercado con una serie de nuevas, y quizás pequeñas, características.

Adelantamos un poco la conclusión, pero no difiere mucho de la versión pasada, el Series 5 ¿Es eso necesariamente malo? Eso es lo que queremos responder.

Quizás por falta de competencia, quizás porque no existen cosas realmente nuevas o quizás porque desde el Series 4 le lograron dar "el palo al gato", es que el mundo de los vestibles avanza como el de los autos, donde no vemos cambios radicales año a año, si no que pequeñas mejoras.

Y es que claro, el Series 6 no está pensado para quien tenga el Series 5, y Apple lo sabe, es para quien está en el Series 3, por ejemplo, y busca algo más nuevo. Es un hecho que la gente usa por más años sus relojes inteligentes y no los cambian al mismo ritmo que sus celulares.

¿Y qué es lo nuevo? Lo primero que salta al a vista son los colores de las cajas, ahora disponibles no solo en los habituales dorado, negro y plateado, también está en azul y en este increíble Product RED, que es mi favorito, por paliza.

A eso hay que sumarle la pantalla en su estado "siempre encendida" es un 20% más brillante, lo que se agradece mucho en exteriores y haciendo deporte.

También hay nuevos sensores para poder medir la saturación de oxígeno en la sangre, lo que se viene a sumar a la frecuencia cardiaca y los electrocardiogramas.

Hay que tener claro que esta nueva herramienta no es médica, si no que referencial, y por eso mismo está disponible en todos lados y no requiere pasar por controles de autoridades sanitarias, como el ECG. Aún así, siempre se agradecen más opciones, sobretodo ahora que cuidarse es tan importante.

A los más deportistas y que gustan del trekking, amarán saber que ahora trae altímetro en tiempo real. Por mi lado, una de mis cosas favoritas es lo poco que demora en cargarse, siento que es un cuarto o un 20% menos que la versión anterior, lo que se hace muy útil para usarlo al dormir, porque con un rato conectado en la mañana ya estás para el día y la noche. Y por cierto, la batería me dura harto más que en el Series 5. Da un poco lo mismo, porque igual lo cargo todas las mañanas, pero si antes me iba a acostar con un 30% y monedas, ahora llego con un 50% o 60%. Siento que tal como en el Series 4, podría durar dos días, algo que se había perdido en el anterior, al menos bajo mi experiencia.

Como todos los años, hay que aclarar que solo funciona con iPhone, nada más. Si usas Android, debes buscar otra opción. Lo otro es que tengo la versión con LTE, que no pude probar ya que en Chile solo una operadora ofrece e-sim, y estamos a finales de 2020. Hay que ponerse las pilas.

No lo recomiendo si ya tienes un Series 5, o hasta un 4, para todos los demás, será un salto gigantesco. Si no tienes un Apple Watch y esta es tu primera experiencia, no me cabe duda de que te va a encantar.