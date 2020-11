Rainbow Six Siege: jugadores profesionales recuerdan grandes momentos de sus carreras

Tuvimos la oportunidad de hablar con dos gamers profesionales de Rainbow Six Siege y aprendimos mucho sobre lo que es ser un profesional.

De camino a las finales de la South America Division SUR6 de Rainbow Six Siege, tuvimos la oportunidad de platicar con Iván Federico Dal Moli "Ragnar" de Malvinas y con Jorge Ovando “Wiks” de Coscu, quienes nos contaron algunas cosas sobre su carrera.

Momentos para recordar

Siendo que Coscu se enfila a la final, Wiks nos dio a conocer el estado de animo general de haber llegado tan lejos en la South America Division SUR6 y a pesar de lo que se podría pensar, nos confirma que el equipo se siente muy tranquilo a pesar del gran evento que se aproxima.

Esto es gracias a que todos saben que el solo hecho de haber llegado a la final es algo que realmente no pensaron que ocurriría, por lo que estar cerca de esta no los ha hecho cambiar su tranquilidad, simplemente están felices de estar en donde se encuentran por ahora.

También nos platicó que esperan que las balanzas se inclinen a su favor en esta importante final, pues es el sueño que todos tienen como equipo profesional.

Por otro lado, Iván Federico Dal Moli “Ragnar" de Malvinas nos platica que uno de los momentos que más lo marcaron como jugador profesional fue el haber perdido contra Nocturne Gaming durante las finales que se llevaron a cabo en México.

Recuerda que los ánimos del equipo estaban bajos, pero que de pronto llegaron muchas personas a pedirles sus autógrafos y que eso ayudó a que todos sintieran que había valido la pena todo el esfuerzo hasta ese momento.

También, cuando le pedimos consejos para todos aquellos que quieren iniciar en la vida de un gamer profesional y nos dijo que lo mejor que se puede hacer en estos casos es simplemente darlo todo por seguir tus sueños, pues siempre habrá personas que te querrán decir que no puedes, pero debes hacer caso omiso y seguir tus sueños.