PlayStation 4, Xbox One y PC: estos son los videojuegos gratis que podrás conseguir del 13 al 15 de noviembre

Llegó el momento de jugar y las diferentes consolas tienen estos videojuegos sin costo para que disfrutes en otro fin de semana de noviembre.

Mientras esperamos la llegada regular del PS5 y el Xbox Series la distracción sigue siendo las consolas que ya tenemos en casa. Además de los diferentes videojuegos de Epic Games, Steam y otras tiendas virtuales que no pierden vigencia. Entonces, como cada fin de semana, todos traen una serie de títulos disponible sin costo alguno. Y te decimos cuales son los más resaltantes en este tercer fin de semana de noviembre.

Videojuegos para PlayStation 4

A través de la plataforma de PlayStation Plus hay cuatro juegos disponibles para este fin de semana. Sí es el caso de que cuentas con la suscripción intenta probar con estos videojuegos que seguramente estarán totalmente gratis.

Melbist World

Sombras de Guerra

Bugsnax

Hollow Knight Edición Corazón Vacío

Juegos gratis para Xbox One

En primer lugar comencemos con una de las dos opciones que tiene Xbox One disponible para este fin de semana. Le damos prioridad a esta porque estará solo hasta este 15 de noviembre. Mientras que la otra estará gratis hasta el 30.

Full Spectrum Warrior está disponible si cuentas con Xbox Game Pass Ultimate o Xbox Live Gold, hasta el 15 de noviembre. Hay otro videojuego gratis bajo las mismas suscripciones, pero este estará hasta finales de noviembre y se trata de Aragami: Shadow Edition.

Videojuegos para PC en noviembre

En el caso de PC las dos plataformas de tiendas virtuales para videojuegos tienen una solo juego gratis cada una. El caso de Steam llega con The War of Mine y Epic Games Store tiene The Textorcist.