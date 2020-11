Estos son los juegos "gratis" de Playstation Plus para diciembre

Ya tenemos acceso al catálogo de juegos que estarán disponibles en Playstation Plus para diciembre del presente año, sin demasiadas sorpresas.

La empresa los anunció a través de sus redes sociales, por lo que hablamos de información oficial:

December’s PlayStation Plus games bring the chaos, with Worms Rumble, Just Cause 4 and Rocket Arena leading the line-up: https://t.co/VCTOJtmOH2 pic.twitter.com/foo1B6tss6

— PlayStation (@PlayStation) November 25, 2020