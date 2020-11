PlayStation 5: se confirman 15 juegos que no son retrocompatibles

Sabemos que no todos los juegos de viejas consolas será compatibles con la PlayStation 5, por eso te dejamos la lista de los que no lo son hasta el momento.

El PlayStation 5 es muy popular actualmente en el mercado, tanto así que es básicamente imposible encontrar uno que no haya sido ya apartado en preventa. Y es gracias a la popularidad de esta consola que podemos ver muchos juegos disponibles para esta, ya sean retrocompatibles o juegos nuevos.

Y es justamente de los títulos retrocompatibles de lo que hablaremos hoy, pues hasta la fecha, se han confirmado 15 juegos que no pueden correr en la PS5.

Es una lista muy interesante

Antes de comenzar, debes saber que esto lo puedes corroborar por ti mismo al entrar a tu librería en PS5. Si es que tiene alguno de estos juegos en tu librería digital, podrás notar que hay un mensaje que aseguran que estos solamente funcionan en PS4.

Así que ten en cuenta que si encuentras más juegos que no están en la lista a continuación, es porque no se han descubierto de primera mano aún. Ahora si, esta es la lista que se tiene hasta el momento de los juegos que no funcionan en la nueva consola de Sony.

Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One

DWVR (PSVR)

Golem (PSVR)

Hitman Go: Definitive Edition

Joe’s Diner

Just Deal With It!

Pool Nation

Robinson: The Journey (PSVR)

Shadow Complex Remastered

Shadwen

The Gardens Between

Tower of Time

TT Isle of Man – Ride on the Edge 2

We Sing

YIIK: A Postmodern RPG

Durante un tiempo también estaba en esta lista el videojuego PixelBOT Extreme! pero después de que se conoció esto, los desarrolladores mismos solucionaron esto y ahora ya se puede jugar en PS5.

Tal vez muchos de estos juegos no te suenen del todo, salvo por un par como Hitman Go: Defintive Edition, Afro Samurai 2 e incluso YIIK: A Postmodern RPG. Pero no es que sean juegos malos, solo son poco conocidos.

Ahora solo queda buscar más juegos para completar la lista.