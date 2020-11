One More Thing: Apple tendrá una nueva keynote y probablemente sea para mostrar los Mac con ARM

Se viene.

"One More Thing" o "Una Cosa Más" reza la última invitación de Apple a su próxima keynote, donde no especifican qué van a presentar.

Aún así, de acuerdo a las filtraciones que se han dado, se trataría de los nuevos Mac con procesadores ARM.

Si se tratase de eso, Apple marcaría su camino hacia el 2021 con sus primeros computadores equipados con procesadores propios, y el principio del fin de la alianza con Intel.

La cita es el martes 10 de noviembre a las 10 AM, horario de la Costa Oeste de Estados Unidos, o sea las 3 PM en Chile y el mediodía en México.

Cuenten con FayerWayer para llevarles la cobertura de todo lo que se anuncie en esta nueva instancia.