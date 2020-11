La verdadera razón por la que no deberías cargar tu celular al 100%

Si has cargado la batería de tu celular hasta el 100% entonces necesitas saber lo que te diremos en esta nota, pues no es una buena idea.

Cargar tu celular es algo que se debe de hacer básicamente todos los días, pero lo que muchos no saben es que hay algo que no es muy buena idea, lo cual es cargarlo hasta que este llegue al 100% de carga. Si, suena raro pero a continuación te explicaremos la razón por la que no debes hacer esto.

Hay que cuidar nuestros celulares

Cuando hemos usado mucho nuestro celular a lo largo del día, a veces no nos damos cuenta que hemos usado tanto la batería que esta se encuentra por terminar. En respuesta a lo anterior, una de las cosas que se nos ocurren, para que nunca vuelva a pasar, es cargar el celular hasta que se encuentre al 100% de batería. Pero no es algo tan bueno como parece serlo, pues esto puede afectar la vida de tu batería al hacerlo.

Vamos a decirlo claramente: si cargas tu teléfono, no lo dejes en el 100% por mucho tiempo, pues la batería de iones de litio funciona mejor cuando el teléfono se encuentra en el 20% y el 50% de carga.

Dejar el celular por encima de esas cargas o por debajo, hará que se agote la vida útil de la batería de manera rápida. Además, dejar que cargue al 100% a veces hace que nos olvidemos de desconectarlo y que este siga conectado a la corriente por largos periodos de tiempo antes de que recordemos que lo habíamos dejado cargando y que ya es hora de desconectarlo.

Esto se aplica especialmente cuando el teléfono se queda cargando durante todo el tiempo en la noche o durante horarios de oficina, en donde muchas personas tienden a dejarlo conectado al cargador durante las 8 horas en que se trabaja, lo que hace que tengamos el problema antes mencionado.

Así que ahora lo sabes, siempre es mejor tener el celular en un porcentaje intermedio de batería para evitar que la vida útil de este se agote por completo.