Nintendo: el Game & Watch ya puede correr DOOM, Pokémon, Zelda y otros legendarios juegos

Nintendo lanzó una edición especial de Game & Watch que muchas personas ya tienen en sus manos. Es por eso que algunos ya han comenzado a modificar este hardware para que pueda correr juegos muy interesantes.

Uno de esos juegos que ya han logrado correr en el Nintendo Game & Watch es, como podrás imaginar, DOOM. Este juego que se ha logrado correr en cosas como refrigeradores, pruebas de embarazo y hasta cajeros automáticos, por lo que verlo correr aquí era básicamente cuestión de tiempo.

Pero ahora lo que más nos sorprende es que podemos ver a las primeras versiones de Pokémon dentro de este sistema de edición limitada, además de poder ver juegos como Super Mario Bros 3, el primer The Legend of Zelda e incluso Contra.

Si quieres ver cómo es que todo estos juegos corren en estos sistemas, entonces te dejamos a continuación los videos que el mismo modder ha subido a sus redes sociales, desde Twitter hasta Youtube, pues ahí encontraremos todo el material de los juegos corriendo en el Game & Watch.

Had to make this happen with @kbeckmann ! pic.twitter.com/vr4RkjnCwq

So, @kbeckmann and me have been quite busy with some Game and Watch things… pic.twitter.com/EypqscreOL

— stacksmashing (@ghidraninja) November 24, 2020