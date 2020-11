Netflix sabe que nunca es suficiente anime y revela cinco nuevas series para 2021

Sin lugar a dudas Netflix se encuentra en una posición compleja. Con el arribo de Disney Plus y otras plataformas de la competencia cada vez a mayor número de mercados el servicio ha tenido que refinar sus contenidos. Dando cada vez más y mejor peso a las series de Anime.

La animación japonesa desde sus inicios ha sido un elemento distintivo de este sitio de streaming. Pero la realidad es que apenas hace pocos años decidieron enfocarse de lleno a la producción de contenido original de este tipo.

Por ello resulta tan importante y admirable la realización del Netflix Anime Festival 2020. Un evento por streaming en donde básicamente se dedicaron a revelar sus planes sobre este tema para el próximo año.

El evento completo fue relativamente extenso, ya se prolongó por poco más de dos horas. Mismas que pueden ser revisadas a través de YouTube. En donde no sólo se habló de nuevos proyectos, sino de los logros obtenidos desde que se implementó esta estrategia:

Son las palabras de Taiki Sakurai, productor en jefe de anime de Netflix. Pero, vamos al grano, para los amantes de su tiempo libre, aquí les tenemos un resumen muy puntual de lo que se habló en el Netflix Anime Festival 2020.

Para este 2021 tendremos cinco nuevas producciones originales, aquí las describimos a grandes rasgos cada una:

En paralelo Netflix habló de otras 11 producciones de anime, mismas que ya habían sido anunciadas previamente.

As the armies of man battle over ancient relics, one organization will do all it can to seal them away. Here’s a first look at 2021’s anime series adaptation of legendary action manga Spriggan in action! @DPInc_official pic.twitter.com/ukTzI0nlMS

— NX (@NXOnNetflix) October 27, 2020