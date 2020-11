Need For Speed Hot Pursuit Remastered review: ¿Qué vas a hacer cuando vengan por ti? [FW Labs]

Need For Speed Hot Pursuit Remastered llegó a nosotros y si quieres saber si esta remasterización realmente vale la pena, aquí te lo diremos.

Need For Speed Hot Pursuit Remastered es el juego de carreras que todos estábamos esperando en estos momentos, pues todos los niveles de estrés que estamos manejando gracias a una pandemia que parece no tener fin pueden reducirse considerablemente al jugar este título, pues aquí puedes sacar todo aquello que traes guardado.

Gameplay

Para los amantes de esta franquicia, explicar cómo se juega este título está de más, pero aquellos que son nuevos no deben tener de qué preocuparse. Esto es gracias a que los controles de este juego son muy fáciles de aprender y de perfeccionar.

Al inicio tal vez te cueste algo de trabajo encontrar la manera perfecta de derrapar, pero es algo a lo que te puedes acostumbrar muy rápido.

El objetivo del juego se divide en dos. Como conductor deberás asegurarte de llegar en primer lugar, sortear el tráfico y evitar ser destruido por los autos de los policías. Por otro lado, siendo parte de la justicia será tu deber detener a todos los conductores de carreras y evitar que completen el circuito.

Para lograr esto tenemos a nuestra disposición un Turbo que se nos da cuando conducimos de manera peligrosa, cómo ir en sentido contrario y evitar chocar de cerca con otros autos.

De la misma manera, tenemos unas cuantas armas que nos ayudan a vencer a los demás conductores, tales como armas EMP o cadenas con picas para romper las llantas de los demás.

Todo esto ocurre extremadamente rápido y en ocasiones, de manera muy violenta, por lo que sentirás la adrenalina correr por todo tu cuerpo mientras intentas sobrevivir a estas salvajes batallas, en especial si juegas en línea.

Modos de juego

Este título lo puedes disfrutar offline y online, lo que da la libertad de experimentarlo como quieras.

Para aquellos que buscan los más grandes retos, se encuentra el modo online, en donde se decidirá al azar si eres un policía o un conductor de carreras y los 8 jugadores se dividirán en dos equipos hasta que uno u otro haya caído antes todos los obstáculos en el camino.

Sinceramente es completamente adictivo y antes de que te des cuenta podrías estar jugando por horas sin control.

Por otro lado, el modo campaña offline te permite competir contra la Inteligencia Artificial en distintas misiones a lo largo de dos campañas paralelas, una como conductor y otra como policía.

Lo mejor de la campaña es que podrás acercarte a esta con distintos vehículos que irás desbloqueando para ambas “facciones” a medida que completes misiones y ganes carreras.

La historia es realmente muy sencilla y lo realmente importante son las misiones que debes vencer, nada del otro mundo en ese apartado, pero es justo gracias a esto que puedes disfrutar más el juego sin preocuparte por personajes ni nada por el estilo.

El objetivo final de ambas campañas es llegar al nivel 20, eso y vencer tus propios tiempos, así como los tiempos de tus amigos.

Visuales y audio

Visualmente, y a pesar de la velocidad a al que se mueve este título, es un juego realmente muy atractivo. Cada auto y paisaje se mira increíblemente bien y llegarás a ver incluso momentos de película que podrás capturar gracias a un completo modo foto que si bien, no es el más completo en los juegos, es realmente muy bueno y te deja tomar capturas impresionantes.

Cabe mencionar que también puedes tomar fotos en el garage a los autos sin movimiento, por lo que podrás apreciar de esta manera los modelos más fondo.

En cuando al audio, los motores de los autos se escuchan impresionantes, además las actuaciones de voz te hacen sentir que estás realmente dentro de una persecución a velocidades extremas.

Todo el juego está muy bien ambientado y se siente mucho mejor gracias al soundtrack, pues su selección musical es de lo mejor que podremos encontrar en un juego de carreras.

Dentro de los artistas que podemos encontrar tenemos a M.I.A. Klaxons, 30 Seconds to Mars, Bad Religion, White Lies, New Politics, Deadmau5 y Hadouken! entre mucho otros artistas. Tan solo el soundtrack mismo asegura acelerar tu pulso y conducir con un demonio por todas las pistas de este juego.

No te miento en esto último, pues antes de escribir esta reseña jugué unas partidas en línea y aún me siento con la adrenalina a tope.

Conclusiones

Sinceramente no hay mucho más que decir sobre este juego. Need For Speed Hot Pursuit Remastered es un juego visual y auditivamente espectacular. Su acción frenética y sus alocadas y violentas carreras no tienen igual, además de que todos los vehículos disponibles se sienten diferentes.

Sin duda es un excelente juego para los amantes de las carreras que no se enfoquen en la simulación, sino en la acción y la diversión por sobre todo lo demás.