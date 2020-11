NASA: ocho meses después la agencia espacial logró establecer comunicación con Voyager 2

Voyager 2 es una de las misiones más viejas de la NASA. Y además es una de las que ha recorrido más territorio en la historia de la agencia espacial. Salió desde nuestro planeta en 1977 y todavía emprende un viaje interestelar por las profundidades del espacio.

Dos características hacen que la comunicación con esta sonda espacial se compliquen. En primer lugar está su tecnología. Al ser una nave espacial de hace 43 años, cuenta con componentes que ya fueron superados en avances. Además hay que sumarle la distancia lejana que alcanzó después del tiempo de viaje mencionado.

Para establecer comunicación, del punto A, hacia el punto B tarda aproximadamente unas 17 horas, o más. Es decir que, para recibir una respuesta después de un mensaje enviado deberían pasar más de 34 horas.

Reseñó el portal Xataka que aproximadamente desde marzo se enteraron que una de las antenas con las que establecen comunicación, sufrió una avería. Entonces según los cálculos de los científicos tardarían unos 11 meses en reparar el inconveniente. En consecuencia comenzaron los trabajos y terminaron mucho antes de lo estipulado. Pues realizaron pruebas y recibieron respuestas de Voyager 2.

"El viernes 30 de octubre, enviamos esos comandos y después de un tiempo de viaje de ida y vuelta de 34 horas y 48 minutos, ¡regresó un hola!", escribieron desde las redes sociales de la misión. Misma que recibe la identificación de Deep Space Station.

For the past 8-months, Deep Space Station 43 has been undergoing upgrades. @NASAVoyager-2 has been waiting for us to be able to send it commands once again.

On Friday 30th October, we sent those commands & after a 34hour 48 min round trip time, a "hello" came back! #DSS43 @CSIRO pic.twitter.com/qyMEc9Jkxc

— CanberraDSN (@CanberraDSN) November 2, 2020