Un monolito de metal fue encontrado en medio de un desierto en Utah y nadie sabe como explicar de que se trata

Pasaron cosas en el medio de un desierto de Utah, cosas que nadie puede explicar. Los testigos lanzan algunas hipótesis, pero la realidad es que nadie tiene certezas de lo que ocurre. Un grupo de oficiales de la vida silvestre, estaban sobrevolando la locación antes mencionada. Entonces uno notó, quizás con el brillo del Sol que le reflejó una luz, algo en el suelo, algo que en realidad es inexplicable.

Se trata de un monolito (estructura tipo bloque o roca de gran tamaño) de metal, clavado en pleno desierto. Realmente es una columna de metal brillante en medio de la nada, entre las rocas. ¿Es algo puesto por los extraterrestres? es lo primero que piensan los oficiales. Sin embargo, nadie ha podido explicar de que se trata, según lo publica Daily Mail.

Mientras volaban por el desierto de Utah en helicóptero y uno de los tripulantes notó la estructura, la curiosidad venció y bajaron a ver de que se trataba. Probablemente si no bajaban y seguían su camino, habrían quedado con menos dudas.

Mide aproximadamente unos tres metros. Tiene forma de columna y ningún organismo científico ha revelado su responsabilidad sobre este. Los oficiales que lo encontraron manifiestan que parece más una obra de arte.

Su apariencia es similar a una de las máquinas que aparecen en 2001: Odisea del Espacio. "Nos preguntamos '¿Acaso será algo que la NASA colocó aquí? ¿Será una especie de rebotador de satélites?"", dijo uno de los testigos.

Además bromearon manifestando que sí, al acercarse alguno desaparecía, el resto saldría corriendo. A diferencia de la ciencia ficción, estos oficiales no intentaron desenterrar este pilar, como si lo hicieron los que encontraron el martillo de Thor. Además mantuvieron en secreto la ubicación exacta para alejar a las personas curiosas, que seguro querrán ver de cerca esta extraña e inusual estructura.

The @UtahDPS helicopter was assisting the @UtahDWR in counting bighorn sheep in remote southern Utah Wednesday when the crew encountered something entirely 'out of this world'…@KSL5TV #KSLTV #Utah

Photojournalist: @Photog_Steve5 pic.twitter.com/f8P0fayDIS

— Andrew Adams (@AndrewAdamsKSL) November 21, 2020