El Modo Oscuro de Facebook en los móviles ya se está probando publicamente

Muchas aplicaciones tanto en Android como en iOS vienen en modo oscuro desde el año pasado, gracias a los beneficios de batería, de salud y sobre todo por la estética que le brinda a los usuarios.

Facebook no se iba a perder la oportunidad de aprovechar la tendencia, y a pesar de que ha sido de las últimas aplicaciones en implementar ese modo en su diseño de interfaz, ya poco a poco lo está probando en dispositivos tanto de Android como en iOS.

El Modo Oscuro de Facebook ya se encuentra disponible en su versión de Escritorio, pero ahora la red social se encuentra probando la versión para smartphone de forma publica sin hacer ningún anuncio oficial.

La bloguera tecnológica Jane Manchun Wong fue quien notó el cambio que está aplicando Facebook en su diseño.

Facebook is publicly testing Dark Mode! 🌙

You asked it, I chatted with Facebook’s @alexvoica about it and here’s a video made in collaboration with Facebook! pic.twitter.com/TGjdTXDxoP

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 30, 2020