Minecraft: así se ve Baby Yoda en el nuevo DLC de Star Wars

Baby Yoda hace una aparición especial dentro del contenido descargable del famoso juego de Minecraft. Aquí te mostramos su apariencia en el juego.

Baby Yoda es uno de los personajes más amados de todo el universo de Star Wars, y aunque ya sabemos que tiene un nombre real y oficial, no podemos dejar de decirle Baby Yoda de cariño. Y sabemos que no somos los únicos.

Curiosamente, este personaje se ha vuelto tan popular que ya lo hemos podido ver en algunos videojuegos, siendo el más reciente de todos, Minecraft.

El pequeño y fiel compañero

Justo como caído del cielo, Baby Yoda, o Grogu (como se deberá llamar desde ahora) llega a nosotros en una nueva versión que no estábamos listos para recibir, pues nuestros corazones se derritieron desde el primer momento en que lo vimos, y si, estamos hablando de su versión en Minecraft.

Este pequeño ser de la raza del maestro Jedi Yoda (raza que no tiene nombre aún) se puede encontrar dentro del enorme DLC de Minecraft basado en Star Wars. En este DLC necesitarás darle de comer a Grogu para ganarte su confianza y así, lograr que este te acompañe en todas tus aventuras.

Así es como se ve el pequeño Grogu en el juego.

Este actúa como compañero al más puro estilo de los perros o gatos que puedes llevar contigo, aunque no estoy seguro de si puede atacar o no.

Lo mejor de este, es que tiene sonidos de bebé, de hecho se ríe como el bebé que es cuando le das de comer por primera vez. Así que si estabas dudando darle una oportunidad a este increíble DLC de Star Wars dentro de Minecraft, ya tiene una razón de peso que no te dejará soltar el control.

Siendo completamente honesto, yo no me atrevería a sacarlo de casa, pues el mundo de Minecraft está lleno de peligros y si algo le llega a pasar, no me lo podría perdonar nunca en la vida.