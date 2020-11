Microsoft respalda Apple Silicon e integra beta de soporte en Office para Mac

Apple francamente nos voló la cabeza cuando presentó su primera generación de procesadores M1. No sólo representa un salto y evolución importante en su negocio de computadoras portátiles y de escritorio.

Sino que también es una nueva era para su sistema operativo, donde la integración entre dispositivos y la eficiencia prometen no tener precedentes gracias a Universal Apps.

Sin embargo, un cambio de arquitectura tan grande implicaba obligatoriamente que los desarrolladores se uniesen para migrar su software.

La gran duda en toda la presentación fue cuál sería la postura de Microsoft con el asunto, y ahora podemos respirar tranquilos.

Es un hecho, el paquete de programas de oficina de Microsoft formará parte de la familia de programas integrados para correr sin problemas sobre las Mac con procesadores Apple M1.

La revelación acaba de realizarse por parte del propio equipo responsable de Office y se ha lanzado la beta universal abierta para sumarse a esta plataforma.

MSFT plans to push a Universal build of Mac Office 2019 to the Beta Channel (formerly “Insider Fast”) by the end of today.

We don’t have a public date or version for a final release; this is an initial peek for customers to test on hardware they may be acquiring this week… 🙂

— Erik Schwiebert (@Schwieb) November 11, 2020