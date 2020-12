Regalo de navidad: Estos son los mejores smartphone de gama media que puedes comprar en diciembre

Sorprende en Navidad a tus seres queridos con algunos de estos teléfonos.

La Navidad está cada vez más cerca y eso significa que pronto estaremos dando y recibiendo regalos.

Un teléfono inteligente sin duda es un buen regalo y más si lo adquieres por un precio razonable y que se ajuste a tu bolsillo.

Si bien es cierto que cada vez los teléfonos de gama alta son mejores, la realidad es que su precio también aumenta y no cualquiera puede adquirir uno.

Si tu intención es sorprender a alguien con un regalo, en el mercado actual de teléfonos hay equipos buenos de gama media que pueden convertirse en un bonito detalle para esa persona especial y a un precio accesible.

A continuación te mencionamos algunos de los mejores teléfonos de gama media para comprar en diciembre:

Xiaomi Redmi Note 9S

Este es sin duda uno de los mejores teléfonos económicos del mercado actual. Tiene un excelente rendimiento y una buena cámara, además de tener una potente batería.

Hay una versión con 64GB y otra de 128GB. El precio varía según su capacidad.

Oppo A9 2020

Es otro que entra en la lista para dar un buen regalo en esta Navidad. Un móvil con un diseño atractivo, con una cámara de 48MP y una batería de 5.000mAh. Su precio aquí

Realme 7

Quizás no sea el mejor de la lista pero eso no quiere decir que no sea bueno. Es un móvil rápido con 6GB de RAM y con 64GB de almacenamiento. Además, posee una pantalla 90 Hz. su precio aquí

Moto e6S

Este móvil Motorola es uno de los que mejor precio tiene a pesar de que cuenta con excelentes características. Tiene un buen diseño moderno y es de gran tamaño. Su precio aquí

Xiaomi Poco X3 NFC

Teléfono con gran cámara, excelente calidad de pantalla y una poderosa batería. Sin duda un teléfono que se apega a la calidad-precio de su marca. Su precio aquí.