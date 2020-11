Esto le puede estar ocurriendo a tu Mac si no está encendiendo

Sigue estos pasos para determinar cuál es el problema.

Solo basta con presionar el botón para ver la pantalla iniciarse y escuchar el sonido de encendido de nuestra Mac, pero, ¿qué sucede si esto no ocurre y el equipo no enciende?

Si hay algo que caracteriza los equipos Mac es su buen funcionamiento y no por cualquier cosa va a tener fallas, realmente es muy raro que algún inconveniente se presente, por tal motivo es importante prestar atención cuando ocurre algo inusual y fuera de lo normal.

Si el caso es que has presionado el botón de encendido pero ves que no arranca, existen dos motivos por los cuales tu Mac no ha querido iniciar con normalidad.

Problemas con la pantalla

Es uno de los problemas más fáciles de diagnosticar, porque suele ocurrir con mayor frecuencia, y por suerte no es nada complicado verificar.

Puede ocurrir que el equipo esté encendido pero no la pantalla y al ver que esta sigue en negro, creemos que la Mac no ha querido iniciar, por lo tanto debemos asegurarnos de que el equipo realmente sigue apagado.

Si el problema es con la pantalla, entonces deberías escuchar el sonido de inicio del equipo, la del ventilador o ver alguna luz que tenga, lo importante es asegurarse de que sí está encendida.

Problemas de energía

Cuando el problema es de energía ya el problema se vuelve mucho más complejo que es de visualización.

En este caso ya no podrás determinar con escuchar o ver alguna señal que indique que la Mac está encendida, ya que esta se mantendrá apagada y hace del problema algo mucho más difícil de resolver.

Para asegurarte de que no es un problema de energía te recomendamos hacer lo siguiente: