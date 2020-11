Los Simpson: este es el nombre real del tipo de la tienda de historietas

Los Simpson cuenta con personajes curiosos y otros que de plano no tienen nombre. Pero el tipo de las historietas dejó el club de los Sin Nombre.

Dentro de Los Simpson hay personajes muy divertidos y a la vez, muy interesantes. Uno de esos personajes es el tipo de la tienda de historietas, quien parece que nunca iba a tener un nombre, pero los productores decidieron que eso no se quedaría así.

Un nombre que nadie esperaba

El hecho de que el tipo de las historietas tenga un nombre real y no solo un apodo ya no es sorpresa para los fanáticos más fieles a la serie, pues este tiene ya un buen rato con nombre.

Pero todos aquellos que no están al pendiente de todos y cada uno de los detalles que se dicen y se muestran en la serie no saben el nombre de este, y no te preocupes, te lo diremos. Su nombre es: Jeffery Albertson.

Esta información se dio a conocer en el episodio 8 de la temporada 16. Justamente el día en el que se celebraba el Super Bowl XXXIX en la vida real.

Así es como, de una manera muy casual se decidió dar nombre a un personaje cuyo chiste recurrente era justamente no tener un nombre. Pero esto no fue solamente hecho al azar, sino que el productor Al Jean confirmó que esto se hizo principalmente para hacer enojar a los fans. Un objetivo muy curioso que cumplieron sin problemas.

Sinceramente, creo que es un detalle muy importante para poder darle un poco más de personalidad a un personaje que de por sí no era muy divertido en general y siempre dependía de las interacciones con otros personajes más divertidos para tener algún tipo de profundidad. Ahora bien, hay algo que nunca se ha respondido respecto a él y que probablemente nunca se responda ¿Habrá logrado actualizar su conexión a internet a una línea T1 de fibra óptica con un servidor que sea compatible con su configuración LAN / Ethernet / Token Ring?