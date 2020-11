Los Simpson: un detalle cambiaría por siempre al mejor episodio de la serie

Los Simpson han ocultado un secreto muy interesante por mucho tiempo y esta cambiaría todo lo que conoces de un emblemático episodio doble.

Los Simpson son muy conocidos por esconder detalles en algunas de sus escenas, pero la mayoría son muy directos y se pueden encontrar de manera rápida y sencilla.

Sin embargo, hay un detalle que se escapó a todo el mundo y que cambiaría por completo uno de los mejores episodios de toda la serie. Un detalle que está escondido a simple vista y que te hará replantearte todo lo que conoces.

¿Quién en realidad le disparó al señor Burns?

Sabemos que al final de la temporada 6 todos nos quedamos preguntándonos el nombre del responsable de haber disparado al magnate amarillo. Pocos se imaginaron que había sido Maggie Simpson la culpable de tal acto, pero pocos notaron algo.

Cuando todos se reúnen a ver el cuerpo del señor Burns después de que le dispararon, podemos notar a un grupo peculiar de personajes, en donde se encuentra Marge, Maggie, Edna Krabappel, Moe, Apu, Krusty el Payaso, Bart, Otto, Willie, Flanders, el jefe Górgory y Paty, la hermana de Marge.

¿Notas algo raro en la toma? Muchos no lo hicieron pero ese payaso de atrás no es Krusty, sino que es Homero disfrazado de Krusty. Eso lo podemos notar gracias a que Homero lleva la nariz pintada de rojo en lugar de usar una nariz falsa, además de que no tiene las arrugas en la mandíbula características de Krusty o las bolsas debajo de los ojos.

Otra prueba de ello, es que Krusty acababa de regresar de unas vacaciones justo cuando Burns acaba de tapar el sol, y este lleva puesta una playera estilo polo y unas bermudas, sin contar que no tiene idea de todo lo que acaba de pasar y tan solo unos minutos después es cuando le disparan al señor Burns. Pero Krusty ya lleva un moño para la escena grupal.

Esto cambia todo pues parece que Homero tenía toda la intención de asesinar a su jefe e inculpar a Krusty, justo como pasó con Bo Patiño. Todo tiene más sentido cuando sabemos que fue unos capítulos atrás, en la temporada 6, que Homero justamente obtuvo el disfraz de Krusty.

¿Aterrador, no?

