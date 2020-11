Los Simpson: una extraña animación está escondida en el DVD de la película

El DVD de la película de Los Simpson contiene una animación que muy pocos han podido ver, la cual contiene violencia en contra de un robot.

Dentro del mismo DVD de la película de Los Simpson podemos encontrar muchas opciones de idiomas, comentarios y demás detalles relativos a la película. Pero dentro de esta versión de la película también podemos encontrar una extraña animación que pocos conocen, una en donde Homero tiene una pelea contra un robot.

Esta película no usa THX

Uno de los procesos de sonido más famosos de las películas es el llamado THX, el cual podemos ver antes de algunas producciones durante los créditos iniciales de estas.

Lo curioso es que la película de Los Simpson no usa este proceso en absoluto, ni en la película misma, ni en el menú del DVD y menos aún en la escena que veremos a continuación.

Esta escena es accesible si entras a la selección de idiomas y, al estar sobre inglés, presionas a la izquierda en tu control.

Es ahí que podemos ver esta parodia del logo de THX con Homero y un robot al cual termina destrozando porque no lo dejaba dormir.

Como podrás ver, la animación no es de una calidad extremadamente alta, pues parece más un storyboard animado que otra cosa. Sin embargo podemos ver aquí algo relativo a Los Simpson que de otra manera no habríamos visto, y es una animación oficial y secreta que muchos realmente no conocían.

Esto nos hace preguntarnos muchas más cosas aún, como ¿cuántas escenas de este tipo podremos encontrar en otros DVD de la serie y que no se han descubierto aún? Lo bueno es que si están escondidos de una manera tan sencilla como esta escena, entonces seguramente no hay tantas cosas escondidas que no conozcamos.

Ahora me pondré a ver todos los DVD que tengo por ahí para ver si puedo encontrar algo similar a este tipo de secretos dentro de ellos, sean o no de Los Simpson.