Jeopardy!: muere Alex Trebek, legendario conductor del programa que hizo divertido el conocimiento

Internet acaba de reventar a nivel mundial con el Trending Topic del fallecimiento del legendario conductor Alex Trebek. Su nombre tal vez no sea tan popular en América Latina, pero su programa definitivamente muchos lo conocimos: Jeopardy!

Antes del nacimiento de internet, este show de concurso basado en el conocimiento de ciencia, tecnología, historia, deportes y cultura general marcó a generaciones completa.

Algunos países, como México, tuvieron versiones locales de este programa con distintos conductores. Pero Trebek siempre fue la piedra angular de esta franquicia desde su renacimiento bajo su mando en 1984. Pero ahora el mundo está de luto.

El anuncio de la muerte del legendario conductor se hizo a través de Twitter, en la cuenta oficial de Jeopardy!

La causa oficial de su deceso no se ha vuelto oficial. Sin embargo, durante el último año, desde marzo de 2019, Trebek había estado luchando contra el cáncer de pancreas, que se encontraba ya en Etapa 4. Periodo durante el cuál siguió activo lo más posible como conductor.

Jeopardy! is saddened to share that Alex Trebek passed away peacefully at home early this morning, surrounded by family and friends. Thank you, Alex. pic.twitter.com/Yk2a90CHIM

Gracias a este show de concursos Trebek logró convertirse indirectamente en un gran divulgador de la ciencia, la tecnología y la cultura general.

De modo que las manifestaciones de cariño no se hicieron esperar a través de las redes sociales. Estas son algunas de las muestras más significativas:

When I was in high school, I had shitty grades. But I would watch Jeopardy with my dad each night and a few times ran the entire board.

It helped me decide I was smart and it was high school that was stupid.

RIP Alex Trebek. Thank you. https://t.co/U2wvtIfXH2

— Chamath Palihapitiya (@chamath) November 8, 2020