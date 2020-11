Instagram: Estos son los cambios que prepara la aplicación con la sección de GIF

Durante esta cuarentena Instagram ha sido quizás una de las app que más cambios ha realizado en su plataforma añadiendo nuevas funciones. Sin embargo, no es suficiente para lo que viene.

Desde hace algunas semanas, unos programadores que se caracterizan por filtrar las nuevas funciones de varias aplicaciones, dieron a conocer algunas opciones que tendrá disponible la red social perteneciente a Facebook.

Uno de ellos es Alessandro Paluzzi, quien desde junio advertía los trabajos que se encontraba realizando Instagram a su plataforma con funciones vinculadas a la sección de Stickers y GIF en Direct

#Instagram is working to improve the stickers and GIFs section in Direct by adding the Starred ⭐ section which includes the stickers and GIFs recently sent and allows you to search for them at the same time 👀 pic.twitter.com/HAAiuYdyCJ

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) July 19, 2020